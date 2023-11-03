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Кейт Миддлтон "оседлала" горный велосипед в Шотландии

3 ноября 2023 12:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Миддлтон "оседлала" горный велосипед в Шотландии
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон приехала вместе с принцем Уильямом в Шотландию. Пара пообщалась с представителями благотворительной организации Outfit Moray, которая проводит обучающие программы для молодежи.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кейт Миддлтон с принцем Уильямом пообщались с молодежью и покатались на горных велосипедах. Принцесса Уэльская для визита надела куртку Burberry, набросив ее поверх темно-синего джемпера с круглым вырезом и джинсов цвета индиго. Дополнила образ Кейт ботильонами Reiss. 41-летний принц Уильям надел пиджак цвета хаки и темно-синие брюки.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принц и принцесса Уэльски. Фото: Reuters
Принц и принцесса Уэльски. Фото: Reuters

 

Принц Уильям. Фото: Reuters
Принц Уильям. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Burberry стал синонимом британского роскошного бренда с 1920-х годов Клетчатый принт, разработанный основателем Томасом Берберри, вдохновлен узорами шотландских кланов и был зарегистрирован как товарный знак в 1924 году. На протяжении многих лет Burberry претерпевал многочисленные обновления своей знаковой клетки, гарантируя, что она остается основой эстетики бренда.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон раскрыли подробности своей переписки.

Ранее брат Кейт Миддлтон Джеймс и его жена Ализе Тевенет впервые стали родителями. Пару видели на прогулке с коляской в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

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