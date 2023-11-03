Кейт Миддлтон "оседлала" горный велосипед в Шотландии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон приехала вместе с принцем Уильямом в Шотландию. Пара пообщалась с представителями благотворительной организации Outfit Moray, которая проводит обучающие программы для молодежи.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Принц Уильям с Кейт Миддлтон поразили стильным выходом

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом пообщались с молодежью и покатались на горных велосипедах. Принцесса Уэльская для визита надела куртку Burberry, набросив ее поверх темно-синего джемпера с круглым вырезом и джинсов цвета индиго. Дополнила образ Кейт ботильонами Reiss. 41-летний принц Уильям надел пиджак цвета хаки и темно-синие брюки.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принц и принцесса Уэльски. Фото: Reuters

Принц Уильям. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Burberry стал синонимом британского роскошного бренда с 1920-х годов Клетчатый принт, разработанный основателем Томасом Берберри, вдохновлен узорами шотландских кланов и был зарегистрирован как товарный знак в 1924 году. На протяжении многих лет Burberry претерпевал многочисленные обновления своей знаковой клетки, гарантируя, что она остается основой эстетики бренда.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон раскрыли подробности своей переписки.

Ранее брат Кейт Миддлтон Джеймс и его жена Ализе Тевенет впервые стали родителями. Пару видели на прогулке с коляской в лондонском районе Ноттинг-Хилл.