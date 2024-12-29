Кейт Миддлтон шокировал подарок от принца Уильяма.

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принц Уильям подарил Кейт Миддлтон необычный подарок в начале отношений. И он не очень понравился избраннице будущего монарха.

Об этом пишет Mirror.

Читайте также:

Принц Уильям подарил Кейт Миддлтон странный подарок

Неудобная ситуация произошла в начале их отношений. Приблизительно в 2000 году.

"Однажды я подарил жене бинокль. Она никогда не позволяла мне об этом забыть. Это не прошло хорошо. Честно говоря, я понятия не имею, почему я купил ей бинокль, тогда это казалось хорошей идеей ", — рассказал принц Уэльский.

Принц Уэльский. Фото: Reuters

Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в 2001 году и влюбились, когда являлись студентами университета Сент-Эндрюс в Шотландии.

Нынешнее празднование прошло удачно. Семья традиционно провела Рождество в имении Сандрингем в Норфолке, Англия. На праздник собралось 45 гостей и событие было довольно "шумным" после тяжелого года для их семьи.

Напомним, какую рождественскую открытку Кейт Миддлтон и принц Уильям представили в этом году. Также принцесса Уэльская может возвратиться к своим королевским обязанностям при одном условии.