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Королівська родина зустрічає Різдво у Сандрінгемі — фото

25 грудня 2024 16:07
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Королівська родина зібралась на святкування Різдва
Королівська родина прямує до церкви Святої Марії Магдалини. Фото: Reuters
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Британський король Чарльз і королева Камілла очолили щорічну різдвяну прогулянку королівської родини. Вони прямували до церкви Святої Марії Магдалини в маєтку Сандрінгем, де члени королівської родини традиційно проводять свято в грудні кожного року.

Про це повідомляє People.

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Цього року до короля та королеви Британії на різдвяній прогулянці приєдналися Кейт Міддлтон, її чоловік 42-річний принц Вільям та їхні діти  — 11-річний принц Джордж, 9-річна принцеса Шарлотта і 6-річний принц Луї.

За святковим столом також зберуться принц Едвард і Софі, герцогиня Единбурзька, їхні діти — 21-річна леді Луїза Віндзор, 17-річний граф Уессекський Джеймс, принцеса Анна з чоловіком, віце-адміралом сером Тімоті Лоренсом, та дітьми Зарою Тіндолл і Пітером Філіпсом.

Принцеса Беатріс, її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці та його 8-річний син Крістофер Вульф також приєдналися до королівської сім'ї під час прогулянки до церкви на Різдво. 

На щорічному заході не було молодшого сина короля, принца Гаррі, та його дружини Меган Маркл, які не були запрошені на сімейне зібрання і, як вважають, відзначають свято в США зі своїми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Королівська родина святкує Різдво
Королівська родина прямує на церковну службу. Фото: Reuters. Фото: Reuters
Королівська родина разом святкує Різдво
Кейт Міддлтон із чоловіком принцем Вільямом та дітьми. Фото: Reuters
Королівська родина зустрілась відсвяткувати Різдво
Королівська родина збереться за одним столом. Фото: Reuters
Королівську родину помітили на прогулянці
Королівська родина святкує Різдво. Фото: Reuters

Також на прогулянці був відсутній принц Ендрю, який не проводить Різдво в Сандрінгемі, як і минулого року, через його зв'язок з імовірним китайським шпигуном.

На Різдво королівська родина відвідує церковну службу, спілкується із підданими та збираються за сімейною вечерею. Шанувальники з радістю вітали короля та його родину.

Нагадаємо, раніше ми писали, що королева Камілла влаштувала різдвяну вечірку.

Також стало відомо, чому сестра майбутнього короля проігнорувала різдвяний концерт Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон принц Вільям Різдво королівська родина свято

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