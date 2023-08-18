Кейт Миддлтон подловили на музыкальном фестивале

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Кейт посетила музыкальный фестиваль в Норфолке. В сети появилось эксклюзивное фото супруги принца Уильяма в неформальной обстановке.

Об этом пишет Daily Mail.

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На снимках Кейт Мидлтон изображена с друзьями во время разговора. Принцесса была одета обыденно, в черном топе и джинсах, образ дополнили золотые эффектные серьги.

Принцесса впервые побывала на фестивале. Ее убедили посетить мероприятие ее друзья Роуз Хенбери и ее муж Дэвид.

Кейт Миддлтон на музыкальном фестивале. Фото: Twitter

Источник рассказал Daily Mail, что мать троих детей ужинала в Houghton Hall с маркизом и маркизой Чолмонделей, когда друг убедил принцессу Кейт пойти на мероприятие.

"После обеда один из гостей предложил Кейт пойти на фестиваль. Кэтрин волновалась из-за этой идеи, но после длительного обсуждения с офицерами охраны она пошла с большим количеством секьюрити. Уильяма там не было", — говорит инсайдер.

Это единственный 24-часовой музыкальный фестиваль в Великобритании. Он является детищем диджея Крейга Ричардса, запустившего мероприятие в 2017 году. На празднике было более 12 тысяч человек.

Известно, что Кетрин любит танцевать. Принцесса Уэльская, по слухам, дала персоналу фестиваля 700 фунтов чаевых за еду во время своего визита.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Меган Маркл.

Ранее стало известно, как Кейт Миддлтон удается сохранять стройную фигуру.