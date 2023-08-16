У TikTok обрали найпопулярнішу зіркову пару

Кейт Міддлтон, принц Вільям, Меган Маркл та принц Гаррі, королева-консорт Камілла та король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/britishroyalcouples/

TikTok провели оригінальне дослідження. Штучний інтелект проаналізував кількість відео зіркових осіб, обравши найпопулярнішу пару нею стали подружжя Меган Маркл та принц Гаррі.

Про це пише New York Post.

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Кількість постів про кожного члена британської королівської родини була майже однаковою: 6000 для Вільяма, Гаррі та Маркл і 5000 для Міддлтон.

Але у Гаррі було найбільше публікацій про нього — в цілому, 140 000, і найбільше переглядів у 13 мільярдів, за ним йшла Маркл, у якої було 115 000 публікацій і 11 мільярдів переглядів.

У Вільяма було 79 000 постів із 11 мільярдами переглядів, а Міддлтон — 65 000 постів із 10 мільярдами переглядів.

Дослідження вивчило популярні пошукові слова для кожного члена королівської родини — деякі для Міддлтон включали "теніс", "груба", "папараці" та "коронація". Для Маркл слова "розлучення", "принц Гаррі", "бути грубим", "самозакоханим" і "незграбним".

"З цих даних схоже, що підписники у TikTok шукає негативні словосполучення", — пишуть у дослідженні про Маркл.

Два відео про Маркл, які отримали найбільше лайків у TikTok, були позитивними — обидва для шоу Еллен ДеДженерес.

Найбільш лайків отримало відео про Кейт Міддлтон про її візит на матч на Вімблдоні.

"Фоловери у TikTok люблять порівнювати їх двох, але, здається, віддають перевагу Кейт", — йдеться у дослідженні.

Найпопулярнішими пошуковими термінами Гаррі були "Меган", "розлучення", "судова справа" та "аудіокнига".

"Найпопулярніші відео показують королеву Єлизавету, припущення про розлучення з Меган/ різні теорії змови про їхні стосунки, а також кліпи про принцесу Діану", — пишуть в дослідженні.

Тим часом Вільям зображений "у позитивному світлі в соціальних мережах", його ключові слова в TikTok включають "молодий" і "Кейт".

Багато з відео, знятих про нього, підкреслюють його "відданість дітям" або його стосунки з Міддлтон, йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.

Раніше стало відомо, як Кейт Міддлтон вдається зберігати струнку фігуру.