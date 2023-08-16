У TikTok обрали найпопулярнішу зіркову пару
TikTok провели оригінальне дослідження. Штучний інтелект проаналізував кількість відео зіркових осіб, обравши найпопулярнішу пару нею стали подружжя Меган Маркл та принц Гаррі.
Про це пише New York Post.
Принц Гаррі обійшов Меган Маркл
Кількість постів про кожного члена британської королівської родини була майже однаковою: 6000 для Вільяма, Гаррі та Маркл і 5000 для Міддлтон.
Але у Гаррі було найбільше публікацій про нього — в цілому, 140 000, і найбільше переглядів у 13 мільярдів, за ним йшла Маркл, у якої було 115 000 публікацій і 11 мільярдів переглядів.
У Вільяма було 79 000 постів із 11 мільярдами переглядів, а Міддлтон — 65 000 постів із 10 мільярдами переглядів.
Дослідження вивчило популярні пошукові слова для кожного члена королівської родини — деякі для Міддлтон включали "теніс", "груба", "папараці" та "коронація". Для Маркл слова "розлучення", "принц Гаррі", "бути грубим", "самозакоханим" і "незграбним".
"З цих даних схоже, що підписники у TikTok шукає негативні словосполучення", — пишуть у дослідженні про Маркл.
Два відео про Маркл, які отримали найбільше лайків у TikTok, були позитивними — обидва для шоу Еллен ДеДженерес.
Найбільш лайків отримало відео про Кейт Міддлтон про її візит на матч на Вімблдоні.
"Фоловери у TikTok люблять порівнювати їх двох, але, здається, віддають перевагу Кейт", — йдеться у дослідженні.
Найпопулярнішими пошуковими термінами Гаррі були "Меган", "розлучення", "судова справа" та "аудіокнига".
"Найпопулярніші відео показують королеву Єлизавету, припущення про розлучення з Меган/ різні теорії змови про їхні стосунки, а також кліпи про принцесу Діану", — пишуть в дослідженні.
Тим часом Вільям зображений "у позитивному світлі в соціальних мережах", його ключові слова в TikTok включають "молодий" і "Кейт".
Багато з відео, знятих про нього, підкреслюють його "відданість дітям" або його стосунки з Міддлтон, йдеться у дослідженні.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.
Раніше стало відомо, як Кейт Міддлтон вдається зберігати струнку фігуру.