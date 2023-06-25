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Кейт Міддлтон похизувалася м'язами у тенісному поєдинку з легендарним чемпіоном

25 червня 2023 10:02
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Кейт Міддлтон похизувалася м'язами у тенісному поєдинку з легендарним чемпіоном
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцеса Уельска Кейт Міддлтон відома своєю любов'ю до спорту. Після зустрічі з регбістами дружина принца Вільяма зіграла у теніс з Роджером Федерером.

Про це пише Daily Mail.

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Дуель принцеси з чемпіоном

Екс-перша ракетка світу та 20-кратний чемпіон "Великих шоломів" Роджер Федерер зустрівся з Кейт Міддлтон на корті Вімбелдона. Саме там тенісист виграв свій перший титул 20 років тому. Принцеса Уельська одразу зазначила:

"Будь-які поради моїй подачі будуть доречні", — сказала Міддлтон, на що Федерер відповів, що її подачі і так виглядають добре.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та чемпіон Роджер Федерер. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та чемпіон Роджер Федерер. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та чемпіон Роджер Федерер. Фото: Reuters

Принцеса Уельська та легендарний тенісист мали зіграти разом минулого року, але дуель довелося відкласти через похорон королеви Єлизавети ІІ. Федерер, близький друг родини Міддлтон, навіть був запрошений на весілля сестри Кейт, Піпи, у 2017 році, а також дав приватний урок з тенісу принце Джорджу.

Раніше Федерер оголосив про завершення кар'єри. 41-річний швейцарець не виходив на корт із липня 2021 року.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим стильним виходом. Цього разу надихалася дружина принца Вільяма модним образом його мами, принцеси Діани.

Раніше королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.

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