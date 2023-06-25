Кейт Миддлтон похвасталась мышцами в теннисном поединке с легендарным чемпионом

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон известна своей любовью к спорту. После встречи с регбистами супруга принца Уильяма сыграла в теннис с Роджером Федерером.

Об этом пишет Daily Mail.

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Экс-первая ракетка мира и 20-кратный чемпион "Больших шлемов" Роджер Федерер встретился с Кейт Миддлтон на корте Уимбелдона. Там теннисист выиграл свой первый титул 20 лет назад. Принцесса Уэльская сразу отметила:

"Любые советы моей подаче будут уместны", — сказала Миддлтон, на что Федерер ответил, что ее подачи и так выглядят хорошо.

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон и чемпион Роджер Федерер. Фото: Reuters

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон и чемпион Роджер Федерер. Фото: Reuters

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон и чемпион Роджер Федерер. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская и легендарный теннисист должны были сыграть вместе в прошлом году, но дуэль пришлось отложить из-за похорон королевы Елизаветы II. Федерер, близкий друг семьи Миддлтон, даже был приглашен на свадьбу сестры Кейт, Пипы, в 2017 году, а также преподал частный урок по теннису принцу Джорджу.

Ранее Федерер объявил о завершении карьеры. 41-летний швейцарец не выходил на корт с июля 2021 года.

Напомним, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.

Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.