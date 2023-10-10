Вийшов трейлер останнього сезону "Корони", присвяченого принцесі Діані

Принцесу Діану в серіалу "Корона" знову зіграє Елізабет Дебік. Фото: instagram.com/netflixuk/

Стрімінгова платформа Netflix представила перший тизер шостого, заключного сезону серіалу "Корона", який буде поділено на дві частини. Прем'єра відбудеться 16 листопада та 14 грудня.

Про це пише Daily Mail.

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Принцесу Діану знову зіграє Елізабет Дебікі, а принца Чарльза — Домінік Вест. В епізодах будуть висвітлені останні дні життя принцеси та її трагічний відхід із життя.

Постер першої частини фінального сезону серіалу. Фото: instagram.com/netflixuk/

На постері заключного сезону відтворено знамениту фотографію Діани, зроблену папараці за кілька днів до її смерті. У кадрі принцеса сидить на самоті на яхті свого нареченого Додді Аль-Файєда, який загине разом із нею.

Друга частина розповість про те, як діти Діани, принци Вільям і Гаррі, намагаються повернутися до життя в Ітоні після смерті матері, а королеві Єлизаветі II та сім'ї доводиться долати хвилю громадської думки. Також у сюжетній лінії з'явиться історія початку стосунків принца Вільяма та Кейт Міддлтон, яких зіграють дебютанти Ед Маквей та Мег Белламі, та будуть показані роздуми королеви про майбутнє монархії у зв'язку з одруженням Чарльза та Камілли.

Друга частина "Корони" буде присвячена життю королеви Єлизавети ІІ та її онукам. Фото: instagram.com/netflixuk/

З моменту виходу серіал "Корона" отримав 69 номінацій на премію "Еммі", у 21 з яких здобув перемогу, зокрема в номінації "Найкращий драматичний серіал" за чотири сезони. Шоу також удостоєно чотирьох премій "Золотий глобус" та 15 номінацій на премію BAFTA.

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