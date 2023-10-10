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Вийшов трейлер останнього сезону "Корони", присвяченого принцесі Діані

10 жовтня 2023 19:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вийшов трейлер останнього сезону "Корони", присвяченого принцесі Діані
Принцесу Діану в серіалу "Корона" знову зіграє Елізабет Дебік. Фото: instagram.com/netflixuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Стрімінгова платформа Netflix представила перший тизер шостого, заключного сезону серіалу "Корона", який буде поділено на дві частини. Прем'єра відбудеться 16 листопада та 14 грудня.

Про це пише Daily Mail.

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Принцесу Діану знову зіграє Елізабет Дебікі, а принца Чарльза — Домінік Вест. В епізодах будуть висвітлені останні дні життя принцеси та її трагічний відхід із життя.

 

Постер першої частини фінального сезону серіалу. Фото: instagram.com/netflixuk/
Постер першої частини фінального сезону серіалу. Фото: instagram.com/netflixuk/

На постері заключного сезону відтворено знамениту фотографію Діани, зроблену папараці за кілька днів до її смерті. У кадрі принцеса сидить на самоті на яхті свого нареченого Додді Аль-Файєда, який загине разом із нею.

 

Друга частина розповість про те, як діти Діани, принци Вільям і Гаррі, намагаються повернутися до життя в Ітоні після смерті матері, а королеві Єлизаветі II та сім'ї доводиться долати хвилю громадської думки. Також у сюжетній лінії з'явиться історія початку стосунків принца Вільяма та Кейт Міддлтон, яких зіграють дебютанти Ед Маквей та Мег Белламі, та будуть показані роздуми королеви про майбутнє монархії у зв'язку з одруженням Чарльза та Камілли.

 

Друга частина "Корони" буде присвячена життю королеви Єлизавети ІІ та її онукам. Фото: instagram.com/netflixuk/
Друга частина "Корони" буде присвячена життю королеви Єлизавети ІІ та її онукам. Фото: instagram.com/netflixuk/

З моменту виходу серіал "Корона" отримав 69 номінацій на премію "Еммі", у 21 з яких здобув перемогу, зокрема в номінації "Найкращий драматичний серіал" за чотири сезони. Шоу також удостоєно чотирьох премій "Золотий глобус" та 15 номінацій на премію BAFTA.

Раніше княгиню Монако з чоловіком підловили на пляжі на тлі чуток про проблеми в шлюбі.

Нагадаємо, королівський біограф розповів, чому Меган Маркл та принц Гаррі не повернуться до Великої Британії.

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