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Кейт Миддлтон ошеломила идеальной фигурой в вязаном костюме

11 октября 2023 14:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Миддлтон ошеломила идеальной фигурой в вязаном костюме.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцесса Уэльская выглядела элегантно в вязаном костюме во время официального визита. 41-летняя Кейт Миддлтон прибыла в Университет Ноттингема Трент, где она пообщалась со студентами во время недели, посвященной Всемирному дню психического здоровья.

Об этом пишет Daily Mail.

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Элегантный образ Кейт Миддлтон

Мать троих детей выбрала кремовый трикотажный топ зав 110 фунтов стерлингов от одного из своих любимых брендов, Sezane, и соответствующую юбку стоимостью 135 фунтов стерлингов. Для последних выходов Кейт выбирала брючные костюмы. Свой образ она дополнила туфлями верблюжьего цвета и элегантными серьгами с жемчугом в виде капель. Светлый наряд эффектно демонстрировал стройную фигуру принцессы.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон со студентами. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон со студентами. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон со студентами.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон со студентами. Фото: Reuters

Кстати, вчера в похожем светлом образе с официальным визитом Меган Маркл прибыла в Нью-Йорк. Компанию ей составил супруг принц Гарри.

Меган Маркл приехала в белом блейзере с открытыми плечами и белыми брюками, принц Гарри был одет в темно-синий костюм. Меган Маркл и принц Гарри приехали в сопровождении колонны из семи тонированных автомобилей. Эти меры были предприняты после предварительного инцидента: так, по словам представителей пары, они едва не попали в аварию из-за преследования папарацци после церемонии вручения премии Woman in Vision в Нью-Йорке, на которой наградили Меган Маркл.

Напомним, вышел трейлер последнего сезона "Короны", посвященного принцессе Диане.

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