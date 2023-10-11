Кейт Миддлтон ошеломила идеальной фигурой в вязаном костюме.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская выглядела элегантно в вязаном костюме во время официального визита. 41-летняя Кейт Миддлтон прибыла в Университет Ноттингема Трент, где она пообщалась со студентами во время недели, посвященной Всемирному дню психического здоровья.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Элегантный образ Кейт Миддлтон

Мать троих детей выбрала кремовый трикотажный топ зав 110 фунтов стерлингов от одного из своих любимых брендов, Sezane, и соответствующую юбку стоимостью 135 фунтов стерлингов. Для последних выходов Кейт выбирала брючные костюмы. Свой образ она дополнила туфлями верблюжьего цвета и элегантными серьгами с жемчугом в виде капель. Светлый наряд эффектно демонстрировал стройную фигуру принцессы.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон со студентами. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон со студентами. Фото: Reuters

Кстати, вчера в похожем светлом образе с официальным визитом Меган Маркл прибыла в Нью-Йорк. Компанию ей составил супруг принц Гарри.

Меган Маркл приехала в белом блейзере с открытыми плечами и белыми брюками, принц Гарри был одет в темно-синий костюм. Меган Маркл и принц Гарри приехали в сопровождении колонны из семи тонированных автомобилей. Эти меры были предприняты после предварительного инцидента: так, по словам представителей пары, они едва не попали в аварию из-за преследования папарацци после церемонии вручения премии Woman in Vision в Нью-Йорке, на которой наградили Меган Маркл.

Напомним, вышел трейлер последнего сезона "Короны", посвященного принцессе Диане.