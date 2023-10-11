Кейт Миддлтон ошеломила идеальной фигурой в вязаном костюме
Принцесса Уэльская выглядела элегантно в вязаном костюме во время официального визита. 41-летняя Кейт Миддлтон прибыла в Университет Ноттингема Трент, где она пообщалась со студентами во время недели, посвященной Всемирному дню психического здоровья.
Об этом пишет Daily Mail.
Элегантный образ Кейт Миддлтон
Мать троих детей выбрала кремовый трикотажный топ зав 110 фунтов стерлингов от одного из своих любимых брендов, Sezane, и соответствующую юбку стоимостью 135 фунтов стерлингов. Для последних выходов Кейт выбирала брючные костюмы. Свой образ она дополнила туфлями верблюжьего цвета и элегантными серьгами с жемчугом в виде капель. Светлый наряд эффектно демонстрировал стройную фигуру принцессы.
Кстати, вчера в похожем светлом образе с официальным визитом Меган Маркл прибыла в Нью-Йорк. Компанию ей составил супруг принц Гарри.
Меган Маркл приехала в белом блейзере с открытыми плечами и белыми брюками, принц Гарри был одет в темно-синий костюм. Меган Маркл и принц Гарри приехали в сопровождении колонны из семи тонированных автомобилей. Эти меры были предприняты после предварительного инцидента: так, по словам представителей пары, они едва не попали в аварию из-за преследования папарацци после церемонии вручения премии Woman in Vision в Нью-Йорке, на которой наградили Меган Маркл.
Напомним, вышел трейлер последнего сезона "Короны", посвященного принцессе Диане.