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Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

6 жовтня 2023 19:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з чоловіком та дітьми. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Родина британських монархів привертає до себе чимало уваги. Багатьом не терпиться побачити, якими виростить діти принца Вільяма та принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Сучасні технології показали, який вигляд мали б діти королівського подружжя у дорослому віці.

Про це пише Daily Mail.

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Штучний інтелект показав, якими будуть принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта за 10-15 років. Судячи з фото, вони разюче схожі на старших членів королівської сім’ї.

 

Принцеса Шарлотта. Фото: dailymail.co.uk
Принцеса Шарлотта. Фото: dailymail.co.uk

 

Принц Джордж. Фото: dailymail.co.uk
Принц Джордж. Фото: dailymail.co.uk

 

Принц Луї. Фото: dailymail.co.uk
Принц Луї. Фото: dailymail.co.uk

 

 

Принцеса Шарлотта. Фото: dailymail.co.uk
Принцеса Шарлотта. Фото: dailymail.co.uk

На фотографіях, опублікованих в мережі шанувальниками королівської сім’ї, принцеса Шарлотта дуже схожа на принцесу Діану, тоді як принц Джордж схожий на свого батька в молодості. На дорослому фото принц Луї зображений з темним волоссям, і помітно відрізняється від його старшого брата.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: Reuters

Принцеса Шарлотта вже підкорила серця королівських прихильників своєю широкою посмішкою та здатністю тримати обох своїх братів під контролем.

Шанувальники зізналися, що, дивлячись на" фотографії, згадують покійну бабусю Шарлотти, принцесу Діану. На знімках Шарлотта зображена у бальній сукні та з тіарою.

"У неї вигляд Діани та посмішка її матері".

"Це викликало в мене сльози, я побачив Діану".

"Вона трохи схожа на королеву Єлизавету. Яка ж вона приголомшлива красуня!", — коментують прихильники королівської родини.

Нагадаємо, штучний інтелект показав Джонні Деппа та Леді Гагу в дитинстві.

Раніше українці в центрі для біженців влаштували Кейт Міддлтон патріотичний майстер-клас.

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