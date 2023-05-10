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Кейт Міддлтон приголомшила модним образом в саду Букінгемського палацу

10 травня 2023 12:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кейт Міддлтон приголомшила модним образом в саду Букінгемського палацу
Кейт Міддлтон на світському заході в саду Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/POOL
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після урочистої коронації Чарльз III та Камілла не з’являються на публіці. Королівські обов’язки активно виконують інші члени родини. Так, наприклад, принц та принцеса Уельські з герцогом та герцогинею Единбурзькими завітали на вечірці у саду Букінгемського палацу.

Про це повідомляє видання Tatler.

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Дружина принца Вільяма з’явилась на світському заході у блакитному вбранні бренду Elie Saab. Кейт доповнила образ капелюхом Philip Treacy, човниками металевого відтінку Gianvito Rossi та клатчем Elie Saab. Міддлтон також одягнула сережки-кільця із блакитними топазами від Кікі Макдоно, одного з улюблених ювелірних дизайнерів принцеси Уельської. 

Кейт Міддлтон на світському заході в саду Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/POOL

Традиція влаштовувати щорічні весняні та літні вечірки у Букінгемському палаці походить ще до королеви Вікторії. Вони стали дуже популярними за правління покійної Єлизавети II і давали можливість монарху зустрітися з благодійниками та представниками громадськості у невимушеній обстановці на території палацу. Втім, на цю вечірку Чарльз III та Камілла не прийшли. 

Принц Вільям та Кейт Міддлтон на світському заході в саду Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/POOL
Кейт Міддлтон на світському заході в саду Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/POOL
Кейт Міддлтон на світському заході в саду Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/POOL

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Луї з матір'ю, Кейт Міддлтон, взяв в руки лопату перед камерами. Також ми розповідали, що Букінгемський палац презентував офіційні портретні фото Чарльза III та Камілли.

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