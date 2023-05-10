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Кейт Миддлтон ошеломила модным образом в саду Букингемского дворца

10 мая 2023 12:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кейт Миддлтон ошеломила модным образом в саду Букингемского дворца
Кейт Миддлтон на светском мероприятии в саду Букингемского дворца. Фото: REUTERS/POOL
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После торжественной коронации Чарльз III и Камилла не появляются на публике. Королевские обязанности активно исполняют другие члены семьи. Так, например, принц и принцесса Уэльские с герцогом и герцогиней Эдинбургскими посетили вечеринку в саду Букингемского дворца.

Об этом сообщает издание Tatler.

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Образ Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма появилась на светском мероприятии в голубом наряде бренда Elie Saab. Кейт дополнила образ шляпой Philip Treacy, туфлях металлического оттенка Gianvito Rossi и клатчем Elie Saab. Миддлтон также надела серьги-кольца с голубыми топазами от Кики Макдоно, одного из любимых ювелирных дизайнеров принцессы Уэльской.

Кейт Миддлтон на светском мероприятии в саду Букингемского дворца. Фото: REUTERS/POOL

Традиция устраивать ежегодные весенние и летние вечеринки в Букингемском дворце восходит к королеве Виктории. Они стали очень популярны при правлении покойной Елизаветы II и давали возможность монарху встретиться с благотворителями и представителями общественности в непринужденной обстановке на территории дворца. Впрочем, на эту вечеринку Чарльз III и Камилла не пришли.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на светском мероприятии в саду Букингемского дворца. Фото: REUTERS/POOL
Кейт Миддлтон на светском мероприятии в саду Букингемского дворца. Фото: REUTERS/POOL
Кейт Миддлтон на светском мероприятии в саду Букингемского дворца. Фото: REUTERS/POOL

Напомним, ранее мы писали, что принц Луи с матерью Кейт Миддлтон взял в руки лопату перед камерами. Также мы рассказывали, что Букингемский дворец представил официальные портретные фото Чарльза III и Камиллы.

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