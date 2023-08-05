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Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Меган Маркл

5 августа 2023 10:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Меган Маркл
Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон не поздравили публично Меган Маркл с днем рождения. Вместо этого королевские супруги использовали свои социальные сети, чтобы похвалить съемочную группу, которая создала фильм "Человек-носорог", вошедший в шорт-лист Jackson Wild Media Award.

Об этом говорится в Daily Mail.

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Вчера Меган Маркл отметила свой 42-й день рождения. Но королевские родственники публично не поздравили маму детей принца Гаррри. Вместо этого в социальной сети Кейт Миддлтон и принц Гарри написали:

"Поздравляем команду RHINO MAN! Рассказывают такую важную историю, приятно видеть, что ее признают", — говорится в поздравлении будущего короля Великобритании.

Принцесса Кейт и принц Уильям мало общались со своей невесткой и принцем Гарри в течение последнего года, когда королевская семья была разгневана документальным фильмом Сассекских для Netflix и рассказами принца Гарри в мемуарах.

 

Тогда 38-летний герцог Сассекский в своих мемуарах описал вероятный инцидент, во время которого его старший брат поверг его на землю во время драки из-за Мегана, произошедшей во Фрогмор Коттедже.

Считается, что отношения между Уильямом и Гарри по-прежнему плохи после того, как герцог опубликовал свои мемуары Spare. Ходят слухи, что контакта между принцем Уильямом и его братом не существует, и, кажется, примирение в ближайшее время не состоится.

"Вы можете прочитать книгу о том, как они общаются", — сказал источник.

В королевской семье начал формироваться разрыв, когда герцог и герцогиня Сассекские покинули Великобританию, чтобы жить в Калифорнии в 2020 году, незадолго до карантина.

С тех пор Сассекские были в конфликте с другими членами семьи, однако Уэльские продолжали отдавать должное Меган в ее день рождения с помощью своих каналов в социальных сетях.

В прошлом году Кейт и Уильям в Instagram и Twitter опубликовали фотографию герцогини Сассекской с празднования юбилея королевы с простым сообщением: "Поздравляем герцогиню Сассекскую с днем рождения!".

Вскоре после этого король Чарльз и королева Камилла тоже поделились подобным сообщением с изображением матери двоих детей.

Служба была единственным событием с юбилеем королевы, которое публично посетили герцог и герцогиня Сассекские. Это был первый раз, когда пару увидели с родственниками незадолго до того, как они официально покинули должность членов королевской семьи.

Однако после 41-го дня рождения Меган отношения между Сассекскими и остальной семьей стали более напряженными, чем когда-либо.

Напомним, принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.

Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.

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