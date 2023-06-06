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Кейт Миддлтон в демократичном наряде посетила молодых мамочек

6 июня 2023 18:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Миддлтон в бюджетной одежде посетила молодых мамочек.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон знает все об уместности. Недавно она поражала дизайнерскими платьями на свадьбе сына короля Иордании, а теперь отправилась на встречу с молодыми мамами в костюме из масмаркета.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принцесса Уэльская посетила Виндзорский семейный центр, где пообщалась с мамами и их детьми. Для визита Кейт выбрала блейзер от Zara за £73, балетки бренда Emmy London и украшения Mappin & Webb. Кстати, этот блейзер Кейт уже надевала на другие мероприятия.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Для сравнения, на прошлой неделе Кейт Миддлтон пришла с принцем Уильямом на свадьбу сына короля Иордании. На принцессе Уэльской было платье от ее любимого дизайнера Jenny Packham. Ценник наряда £5,000, образ невестки короля Карла III дополнила тиара с бриллиантами.

Во время визита в Виндзорский центр Кейт непринужденно общалась с женщинами, обсуждая темы материнства.

Ранее Кейт Миддлтон отмечала, что с детства важно формировать навыки работы со стрессом.

"Наше поведение и действия должны создавать ценные отношения друг с другом. Нам нужно учиться преодолевать стресс и конфликты, адаптироваться к изменениям и оставаться мотивированными, несмотря на трудности. Все это идет из наших социальных и эмоциональных навыков, основа которых закладывается в детстве", — убеждена принцесса Уэльская.

Ранее наследник трона Иордании (официальное название – Иорданское Хашимитское Королевство) принц Хусейн женился на Раджве Аль-Саиф. Она является дочерью миллиардера из Саудовской Аравии. На церемонии, состоявшейся во дворце Захран в Аммане, присутствовали члены королевских семей со всего мира. Среди них были принц и принцесса Уэльские.

Напомним, принцесса Уэльская приобщилась к песенному конкурсу "Евровидение-2023" с украинской стороны, чем сделала сюрприз зрителям. Так, она снялась в клипе украинской группы Kalush Orchestra для открытия песенного конкурса.

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