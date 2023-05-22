Кейт Міддлтон зачарувала ніжним образом під час Chelsea Flower Show
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вигуляла черговий витончений образ. Невістка короля Великої Британії завітала на Chelsea Flower Show.
Про це пише Daily Mail.
Дружина принца Вільяма приєдналася на пікніку до школярів. Мета заходу - зробити розведення садів частиною дитячого дозвілля.
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Принцеса Уельська. Фото: Reuters
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Принцеса Уельська. Фото: Reuters
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Принцеса Уельська. Фото: Reuters
На шоу Кейт вдягнула рожеву шовкову сукню марки ME+EM, в схожій раніше була помічена мама принцеси, Керол.
Кейт Міддлтон доповнила образ сережками Zoraida за £165.
Під час пікніка готували страви з інгредієнтів, вирощених у садах. До речі, сама дружина принца Вільяма полюбляє працювати з рослинами. Вона навіть у 2019 році оформила власний сад у Челсі. Тоді Кейт висадила не тільки свою улюблені квіти, які нагадували їй про власне дитинство, а й незабудки, улюблені квіти принцеси Діани.
Нагадаємо, вишуканий набір ювелірних виробів, виготовлений для принцеси Діани — комплект "Лебедине озеро", продадуть наступного місяця на аукціоні. Цей коштовний набір, як вважається, принцесі подарував Доді Аль-Файєд. Протягом тривалого часу коштовностями Діани володіла одна українська родина.
Раніше принцеса Уельська долучилася до пісенного конкурсу "Євробачення-2023" з української сторони, чим зробила сюрприз для глядачів. Так, вона знялася у кліпі українського гурту Kalush Orchestra для відкриття пісенного конкурсу.