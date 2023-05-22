Кейт Міддлтон зачарувала ніжним образом під час Chelsea Flower Show

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вигуляла черговий витончений образ. Невістка короля Великої Британії завітала на Chelsea Flower Show.

Про це пише Daily Mail.

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Принцеса Уельська. Фото: Reuters

Принцеса Уельська. Фото: Reuters

Принцеса Уельська. Фото: Reuters 1 / 3

На шоу Кейт вдягнула рожеву шовкову сукню марки ME+EM, в схожій раніше була помічена мама принцеси, Керол.

Кейт Міддлтон доповнила образ сережками Zoraida за £165.

Під час пікніка готували страви з інгредієнтів, вирощених у садах. До речі, сама дружина принца Вільяма полюбляє працювати з рослинами. Вона навіть у 2019 році оформила власний сад у Челсі. Тоді Кейт висадила не тільки свою улюблені квіти, які нагадували їй про власне дитинство, а й незабудки, улюблені квіти принцеси Діани.

Нагадаємо, вишуканий набір ювелірних виробів, виготовлений для принцеси Діани — комплект "Лебедине озеро", продадуть наступного місяця на аукціоні. Цей коштовний набір, як вважається, принцесі подарував Доді Аль-Файєд. Протягом тривалого часу коштовностями Діани володіла одна українська родина.

Раніше принцеса Уельська долучилася до пісенного конкурсу "Євробачення-2023" з української сторони, чим зробила сюрприз для глядачів. Так, вона знялася у кліпі українського гурту Kalush Orchestra для відкриття пісенного конкурсу.