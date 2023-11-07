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Редакторка парижского Vogue дала стильну пораду Кейт Міддлтон

7 листопада 2023 12:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Редакторка парижского Vogue дала стильну пораду Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишній головний редактор паризького Vogue Карін Ройтфельд похвалила принцесу Уельську за те, що вона має бездоганний вигляд і підтримує британських дизайнерів. Журналістка заявила, що, на її думку, Кейт Міддлтон слід носити більше чорних вбрань.

Про це пише Daily Mail.

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У 2019 році Карін вже коментувала стиль дружини принца Вільяма і порадила їй бути "більш рок-н-рольною, тому що вона надто правильна".

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

"Чорна підводка для очей. Більше Saint Laurent, більше Chanel, більше французької", — сказала Ройтфельд.

Карін також зазначила, що королеві Каміллі слід відмовитися від суконь і натомість обирати брючні костюми.

 

Король Чарльз з дружиною Каміллою. Фото: Reuters
Король Чарльз з дружиною Каміллою. Фото: Reuters

"Вона жінка, яка любить кататися на конях і гуляти на природі, тому коли вона в сукнях їй не віриш", — висловилася французька журналістка.

Кейт співпрацює з особистим стилістом Наташею Джексон. Вона почала працювати з майбутньою герцогинею ще 2007-го, за чотири роки до її весілля з принцом Вільямом. Останнім часом Міддлтон віддає перевагу діловому стилю. Принцеса все частіше почала з'являтися у вбраннях нових брендів: Cefinn Саманти Кемерон, Sezane та ME+EM. Втім, її давнім фаворитам, таким як Alexander McQueen і Roland Mouret, як і раніше, віддається перевага.

Нагадаємо, колишній редактор Vanity Fair розповів, скільки триватиме шлюб принца Гаррі.

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