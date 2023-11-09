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Кейт Миддлтон посетила военных и прокатилась на бронетранспортере

9 ноября 2023 07:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кейт Миддлтон посетила военных и прокатилась на бронетранспортере
Кейт Миддлтон на бронетранспортере. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Невестка короля Великобритании Чарльза III, Кейт Миддлтон, посетила и казармы в графстве Норфолк, встретилась там с военнослужащими, узнала детали их службы и вручила медали офицерам, прослужившим долгую службу. Для этого принцесса Уэльская надела камуфляжную форму.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Принцесса Кейт на бронетранспортере

41-летняя жена принца Уильяма, который является первым в очереди на престол, наблюдала за военными учениями королевского драгунского гвардейского полка и приняла в них участие. Также многодетная мать покаталась на бронетранспортере Jackal 2 весом семь тонн.

"Она вела себя естественно. Дома она водит Land Rover, и я сказал ей, что это такой же автомобиль, просто надо ехать медленно", — сказал капрал Деррейл Тукана.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон на бронетранспортере. Фото: Reuters

Визит Кейт Миддлтон в гвардейский драгунский полк королевы — ее первое посещение с тех пор, как король Чарльз III в августе этого года назначил ее главнокомандующей полком. За время службы в полку она получит шанс повысить свое звание до капрала.

Кэтрин также встретилась с семьями военных королевской гвардии, проживающими в регионе.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон с британскими военными. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон "оседлала" горный велосипед в Шотландии. Также мы рассказывали, что брат принцессы Уэльской впервые показал первенца и прокомментировал отцовство.

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