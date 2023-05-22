Кейт Миддлтон очаровала нежным образом во время Chelsea Flower Show

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выгуляла очередной утонченный образ. Невестка короля Великобритании посетила Chelsea Flower Show.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принцесса Уэльская. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская. Фото: Reuters 1/3 _ 3

На шоу Кейт надела розовое шелковое платье марки ME+EM, в похожем ранее была замечена мама принцессы, Кэрол.

Кейт Миддлтон дополнила образ серьгами Zoraida за £165.

Во время пикника готовили блюда из ингредиентов, выращенных в садах. Кстати, сама супруга принца Уильяма любит работать с растениями. Она даже в 2019 году оформила собственный сад в Челси. Тогда Кейт высадила не только свои любимые цветы, которые напоминали ей о детстве, но и незабудки, любимые цветы принцессы Дианы.

Напомним, изысканный набор ювелирных изделий, изготовленный для принцессы Дианы — комплект "Лебединое озеро", будет продан в следующем месяце на аукционе. Этот ценный набор, как считается, принцессе подарил Доди Аль-Файеду. В течение длительного времени драгоценностями Дианы владела одна украинская семья.

Ранее принцесса Уэльская приобщилась к песенному конкурсу "Евровидение-2023 " с украинской стороны, чем преподнесла сюрприз зрителям. Так, она снялась в клипе украинской группы Kalush Orchestra для открытия песенного конкурса.