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Кейт Миддлтон очаровала нежным образом во время Chelsea Flower Show

22 мая 2023 17:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Миддлтон очаровала нежным образом во время Chelsea Flower Show
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выгуляла очередной утонченный образ. Невестка короля Великобритании посетила Chelsea Flower Show.

Об этом пишет Daily Mail.

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Жена принца Уильяма присоединилась на пикнике к школьникам. Цель мероприятия – сделать разведение садов частью детского досуга.

  • Принцесса Уэльская. Фото: Reuters
  • Принцесса Уэльская. Фото: Reuters
  • Принцесса Уэльская. Фото: Reuters
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На шоу Кейт надела розовое шелковое платье марки ME+EM, в похожем ранее была замечена мама принцессы, Кэрол.

Кейт Миддлтон дополнила образ серьгами Zoraida за £165.

Во время пикника готовили блюда из ингредиентов, выращенных в садах. Кстати, сама супруга принца Уильяма любит работать с растениями. Она даже в 2019 году оформила собственный сад в Челси. Тогда Кейт высадила не только свои любимые цветы, которые напоминали ей о детстве, но и незабудки, любимые цветы принцессы Дианы.

Напомним, изысканный набор ювелирных изделий, изготовленный для принцессы Дианы — комплект "Лебединое озеро", будет продан в следующем месяце на аукционе. Этот ценный набор, как считается, принцессе подарил Доди Аль-Файеду. В течение длительного времени драгоценностями Дианы владела одна украинская семья.

Ранее принцесса Уэльская приобщилась к песенному конкурсу "Евровидение-2023 " с украинской стороны, чем преподнесла сюрприз зрителям. Так, она снялась в клипе украинской группы Kalush Orchestra для открытия песенного конкурса.

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