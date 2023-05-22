Кейт Миддлтон очаровала нежным образом во время Chelsea Flower Show
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выгуляла очередной утонченный образ. Невестка короля Великобритании посетила Chelsea Flower Show.
Об этом пишет Daily Mail.
Жена принца Уильяма присоединилась на пикнике к школьникам. Цель мероприятия – сделать разведение садов частью детского досуга.
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Принцесса Уэльская. Фото: Reuters
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Принцесса Уэльская. Фото: Reuters
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Принцесса Уэльская. Фото: Reuters
На шоу Кейт надела розовое шелковое платье марки ME+EM, в похожем ранее была замечена мама принцессы, Кэрол.
Кейт Миддлтон дополнила образ серьгами Zoraida за £165.
Во время пикника готовили блюда из ингредиентов, выращенных в садах. Кстати, сама супруга принца Уильяма любит работать с растениями. Она даже в 2019 году оформила собственный сад в Челси. Тогда Кейт высадила не только свои любимые цветы, которые напоминали ей о детстве, но и незабудки, любимые цветы принцессы Дианы.
Напомним, изысканный набор ювелирных изделий, изготовленный для принцессы Дианы — комплект "Лебединое озеро", будет продан в следующем месяце на аукционе. Этот ценный набор, как считается, принцессе подарил Доди Аль-Файеду. В течение длительного времени драгоценностями Дианы владела одна украинская семья.
Ранее принцесса Уэльская приобщилась к песенному конкурсу "Евровидение-2023 " с украинской стороны, чем преподнесла сюрприз зрителям. Так, она снялась в клипе украинской группы Kalush Orchestra для открытия песенного конкурса.