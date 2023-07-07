Кейт Міддлтон замилувала ніжностями з чоловіком на грі в поло

Кейт Міддлтон та її чоловік принц Вільям. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим елегантним образом. Дружина принца Вільяма підтримала його на благодійному заході і не стримувала ніжним почуттів.

Про це пише townandcountrymag.com.

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Кейт Міддлтон відвідала благодійний матч з поло у Вінздорі. У заході брав участь принц Вільям. Після гри подружжя ніжно обіймалися на полі, демонструючи романтичні почуття.

Кейт Міддлтон та її чоловік принц Вільям. Фото: Reuters

Кейт Міддлтон та її чоловік принц Вільям. Фото: Reuters

Кейт Міддлтон та її чоловік принц Вільям. Фото: Reuters

Принц Вільям. Фото: Reuters

Для заходу Кейт одягла блакитну сукню в стилі бохо від лондонського бренду Beulah. Образ доповнила сумочкою від Mulberry та босоніжками Camilla Elphick.

Цьогорічна гра Royal Charity Polo Cup зібрала більше 1.2 мільйони доларів майже для 12 організацій, якими опікуються принц Вільям та Кейт Міддлтон. Допомогу отримають бездомні та важко хворі люди.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим стильним виходом. Цього разу надихалася дружина принца Вільяма модним образом його мами, принцеси Діани.

Раніше королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.