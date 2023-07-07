Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Кейт Миддлтон восхитила нежностями с мужем на игре в поло arrow

Кейт Миддлтон восхитила нежностями с мужем на игре в поло

7 июля 2023 12:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Миддлтон восхищала нежностями с мужчиной на игре в поло
Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным элегантным образом. Жена принца Уильяма поддержала его на благотворительном мероприятии и не сдерживала нежных чувств.

Об этом пишет townandcountrymag.com.

Читайте также:

Самый преданный фанат

Кейт Миддлтон посетила благотворительный матч поло в Уинздоре. В мероприятии принимал участие принц Уильям. После игры супруги нежно обнимались на поле, демонстрируя романтические чувства.

 

Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям. Фото: Reuters

 

Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям. Фото: Reuters

 

Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям. Фото: Reuters

 

Принц Уильям. Фото: Reuters

Для игры Кейт надела голубое платье в стиле бохо от лондонского бренда Beulah. Образ дополнила сумочкой Mulberry и босоножками Camilla Elphick.

Нынешняя игра Royal Charity Polo Cup собрала более 1.2 миллиона долларов почти для 12 организаций, которые опекают принц Уильям и Кейт Миддлтон. Помощь получат бездомные и тяжело больные люди.

Напомним, принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.

Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз