Кейт Миддлтон восхищала нежностями с мужчиной на игре в поло

Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям. Фото: Reuters

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным элегантным образом. Жена принца Уильяма поддержала его на благотворительном мероприятии и не сдерживала нежных чувств.

Об этом пишет townandcountrymag.com.

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Кейт Миддлтон посетила благотворительный матч поло в Уинздоре. В мероприятии принимал участие принц Уильям. После игры супруги нежно обнимались на поле, демонстрируя романтические чувства.

Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям. Фото: Reuters

Принц Уильям. Фото: Reuters

Для игры Кейт надела голубое платье в стиле бохо от лондонского бренда Beulah. Образ дополнила сумочкой Mulberry и босоножками Camilla Elphick.

Нынешняя игра Royal Charity Polo Cup собрала более 1.2 миллиона долларов почти для 12 организаций, которые опекают принц Уильям и Кейт Миддлтон. Помощь получат бездомные и тяжело больные люди.

Напомним, принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.

Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.