Кейт Міддлтон зі стильними дітьми завітала на фінал Вімблдона
Принц і принцеса Уельські разом із дев'ятирічним принцом Джорджем та восьмирічною принцесою Шарлоттою побували на фінальному матчі Вімблдону. Вихід королівської родини Великоъ Британії, як завжди, вийшов стильним.
Яскравий вихід королівської сім'ї
Кейт Міддлтон опікується Всеанглійським клубом великого тенісу та крокету. Для заходу принцеса Уельська обрала елегантну смарагдову сукню Roland Mouret. Образ доповнила клатчем Emmy London та човниками Gianvito Rossi.
Принцеса Шарлотта, для якої цей Вімблдон став дебютним, була одягнена у сукню з квітковим візерунком іспанської марки Frik та туфлі Papouelli. Дівчинка, як і мама, одягла стильні сонцезахисні окуляри, образ доповнила блакитною стрічкою у волоссі. Принц Джордж, як і батько, одягнув строгий брючний костюм.
Серед гостей з'явилися також Бред Пітт, Гай Річі, Емма Вотсон з братом, Айдріс Ельба, Нік Джонас, Ендрю Гарфілд, Деніел Крейг з дружиною Рейчел Вайс, Том Хіддлстон та інші.
Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим стильним виходом. Цього разу надихалася дружина принца Вільяма модним образом його мами, принцеси Діани.
Раніше королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.