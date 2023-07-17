Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кейт Міддлтон зі стильними дітьми завітала на фінал Вімблдона arrow

Кейт Міддлтон зі стильними дітьми завітала на фінал Вімблдона

17 липня 2023 10:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Міддлтон зі стильними дітьми завітала на фінал Вімблдона
Кейт Міддлтон з дітьми на фіналі Вімблдона. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принц і принцеса Уельські разом із дев'ятирічним принцом Джорджем та восьмирічною принцесою Шарлоттою побували на фінальному матчі Вімблдону. Вихід королівської родини Великоъ Британії, як завжди, вийшов стильним.

Яскравий вихід королівської сім'ї

Кейт Міддлтон опікується Всеанглійським клубом великого тенісу та крокету. Для заходу принцеса Уельська обрала елегантну смарагдову сукню Roland Mouret. Образ доповнила клатчем Emmy London та човниками Gianvito Rossi.

Читайте також:

 

Кейт Міддлтон з дітьми на фіналі Вімблдона. Фото: Reuters

 

Кейт Міддлтон з донькою на фіналі Вімблдона. Фото: Reuters

 

Принцеса Шарлотта та принц Джордж на фіналі Вімблдона. Фото: Reuters

 

Кейт Міддлтон з принцем Вільямом та дітьми на фіналі Вімблдона. Фото: Reuters

Принцеса Шарлотта, для якої цей Вімблдон став дебютним, була одягнена у сукню з квітковим візерунком іспанської марки Frik та туфлі Papouelli. Дівчинка, як і мама, одягла стильні сонцезахисні окуляри, образ доповнила блакитною стрічкою у волоссі. Принц Джордж, як і батько, одягнув строгий брючний костюм.

Серед гостей з'явилися також Бред Пітт, Гай Річі, Емма Вотсон з братом, Айдріс Ельба, Нік Джонас, Ендрю Гарфілд, Деніел Крейг з дружиною Рейчел Вайс, Том Хіддлстон та інші.

 

Том Хіддлстон із коханою. Фото: Reuters

 

Бред Пітт та Гай Річчі. Фото: Reuters

 

 

Айдріс Ельба. Фото: Reuters

 

Аріана Гранде з чоловіком. Фото: Reuters

 

Рейчел Вайз та її чоловік Деніел Крейг. Фото: Reuters

 

Емма Вотсон з братом. Фото: Reuters

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим стильним виходом. Цього разу надихалася дружина принца Вільяма модним образом його мами, принцеси Діани.

Раніше королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз