Кейт Міддлтон зі стильними дітьми завітала на фінал Вімблдона

Кейт Міддлтон з дітьми на фіналі Вімблдона. Фото: Reuters

Принц і принцеса Уельські разом із дев'ятирічним принцом Джорджем та восьмирічною принцесою Шарлоттою побували на фінальному матчі Вімблдону. Вихід королівської родини Великоъ Британії, як завжди, вийшов стильним.

Яскравий вихід королівської сім'ї

Кейт Міддлтон опікується Всеанглійським клубом великого тенісу та крокету. Для заходу принцеса Уельська обрала елегантну смарагдову сукню Roland Mouret. Образ доповнила клатчем Emmy London та човниками Gianvito Rossi.

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Кейт Міддлтон з дітьми на фіналі Вімблдона. Фото: Reuters

Кейт Міддлтон з донькою на фіналі Вімблдона. Фото: Reuters

Принцеса Шарлотта та принц Джордж на фіналі Вімблдона. Фото: Reuters

Кейт Міддлтон з принцем Вільямом та дітьми на фіналі Вімблдона. Фото: Reuters

Принцеса Шарлотта, для якої цей Вімблдон став дебютним, була одягнена у сукню з квітковим візерунком іспанської марки Frik та туфлі Papouelli. Дівчинка, як і мама, одягла стильні сонцезахисні окуляри, образ доповнила блакитною стрічкою у волоссі. Принц Джордж, як і батько, одягнув строгий брючний костюм.

Серед гостей з'явилися також Бред Пітт, Гай Річі, Емма Вотсон з братом, Айдріс Ельба, Нік Джонас, Ендрю Гарфілд, Деніел Крейг з дружиною Рейчел Вайс, Том Хіддлстон та інші.

Том Хіддлстон із коханою. Фото: Reuters

Бред Пітт та Гай Річчі. Фото: Reuters

Айдріс Ельба. Фото: Reuters

Аріана Гранде з чоловіком. Фото: Reuters

Рейчел Вайз та її чоловік Деніел Крейг. Фото: Reuters

Емма Вотсон з братом. Фото: Reuters

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим стильним виходом. Цього разу надихалася дружина принца Вільяма модним образом його мами, принцеси Діани.

Раніше королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.