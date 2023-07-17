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Кейт Миддлтон со стильными детьми посетила финал Уимблдона

17 июля 2023 10:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Миддлтон со стильными детьми посетила финал Уимблдона
Кейт Миддлтон с детьми на финале Уимблдона. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принц и принцесса Уэльски вместе с девятилетним принцем Джорджем и восьмилетней принцессой Шарлоттой побывали на финальном матче Уимблдона. Выход королевской семьи Великобритании, как обычно, получился стильным.

Яркий выход королевской семьи

Кейт Миддлтон покровительствует Всеанглийскому клубу большого тенниса и крокета. Для мероприятия принцесса Уэльская выбрала элегантное изумрудное платье Roland Mouret. Образ дополнила клатчем Emmy London и лодочками Gianvito Rossi.

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Кейт Миддлтон с детьми на финале Уимблдона. Фото: Reuters

 

Кейт Миддлтон с дочерью на финале Уимблдона. Фото: Reuters

 

Принцесса Шарлотта и принц Джордж на финале Уимблдона. Фото: Reuters

 

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми на финале Уимблдона. Фото: Reuters

Принцесса Шарлотта, для которой этот Уимблдон стал дебютным, была одета в платье с цветочным узором испанской марки Frik и туфли Papouelli. Девочка, как и мама, надела стильные солнцезащитные очки, образ дополнила голубой лентой в волосах. Принц Джордж, как и отец, надел строгий брючный костюм.

Среди гостей появились также Брэд Питт, Гай Ричи, Эмма Уотсон с братом, Айдрис Эльба, Ник Джонас, Эндрю Гарфилд, Дэниел Крейг с женой Рэйчел Вайс, Том Хиддлстон и другие.

 

Том Хиддлстон с любимой. Фото: Reuters

 

Брэд Питт и Гай Риччи. Фото: Reuters

 

 

Айдрис Эльба. Фото: Reuters

 

Ариана Гранде с мужем. Фото: Reuters

 

Рэйчел Вайз и ее супруг Дэниел Крейг. Фото: Reuters

 

Эмма Уотсон с братом. Фото: Reuters

Напомним, принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.

Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.

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