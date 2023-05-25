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Кейт Міддлтон з'явилась на публіці в образі Барбі

25 травня 2023 19:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кейт Міддлтон з'явилась на публіці в образі Барбі
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та працівниця музею. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Принцеса Уельська продовжує виконувати свої королівські обов’язки. Кейт Міддлтон відвідала один з музеїв у Лондоні. Втім, основна увага була на модний образ 41-річної невістки Чарльза III.

Про це пише видання Hello.

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Подробиці 

Для появи на публіці Кейт Міддлтон обрала образ у популярному зараз стилі барбікор. Костюм-трійку Alexander McQueen принцеса Уельська доповнила туфлями на шпильці.

Раніше Кейт Міддлтон уже кілька разів надягала цей костюм — у тому числі для візиту до Королівського інституту минулого року. На цей раз принцеса Уельська доповнила костюм поясом лондонської дизайнерки Камілли Елфік.

Тренд на стиль барбікор, в рамках якого можна поекспериментувати з різними відтінками рожевого, цього сезону на піку популярності. Не останню роль на модні тенденції зробив фільм "Барбі" з кінозірками Марго Роббі та Раяном Гослінгом, який вже незабаром вийде на екрани.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що принцеса Уельська знялася в кліпі Kalush Orchestra для відкриття "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що Кейт Міддлтон приголомшила модним образом в саду Букінгемського палацу.

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