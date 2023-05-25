Кейт Миддлтон появилась на публике в образе Барби

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и работница музея. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская продолжает исполнять свои королевские обязанности. Кейт Миддлтон посетила один из музеев в Лондоне. Впрочем, основное внимание было уделено модному образу 41-летней невестки Чарльза III.

Об этом пишет издание Hello.

Читайте также:

Подробности

Для появления на публике Кейт Миддлтон выбрала образ в популярном стиле барбикор. Костюм-тройку Alexander McQueen принцесса Уэльская дополнила туфлями на шпильке.

Ранее Кейт Миддлтон уже несколько раз надевала этот костюм — в том числе для визита в Королевский институт в прошлом году. В этот раз принцесса Уэльская дополнила костюм поясом лондонского дизайнера Камиллы Элфик.

Тренд на стиль барбикор, в рамках которого можно поэкспериментировать с разными оттенками розового, в этом сезоне на пике популярности. Не последнюю роль на модных тенденциях играл фильм "Барби" с кинозвездами Марго Робби и Райаном Гослингом, который уже вскоре выйдет на экраны.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что принцесса Уэльская снялась в клипе Kalush Orchestra для открытия "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что Кейт Миддлтон ошеломила модным образом в саду Букингемского дворца.