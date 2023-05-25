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Кейт Миддлтон появилась на публике в образе Барби

25 мая 2023 19:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кейт Миддлтон появилась на публике в образе Барби
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и работница музея. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Принцесса Уэльская продолжает исполнять свои королевские обязанности. Кейт Миддлтон посетила один из музеев в Лондоне. Впрочем, основное внимание было уделено модному образу 41-летней невестки Чарльза III.

Об этом пишет издание Hello.

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Подробности

Для появления на публике Кейт Миддлтон выбрала образ в популярном стиле барбикор. Костюм-тройку Alexander McQueen принцесса Уэльская дополнила туфлями на шпильке.

Ранее Кейт Миддлтон уже несколько раз надевала этот костюм — в том числе для визита в Королевский институт в прошлом году. В этот раз принцесса Уэльская дополнила костюм поясом лондонского дизайнера Камиллы Элфик.

Тренд на стиль барбикор, в рамках которого можно поэкспериментировать с разными оттенками розового, в этом сезоне на пике популярности. Не последнюю роль на модных тенденциях играл фильм "Барби" с кинозвездами Марго Робби и Райаном Гослингом, который уже вскоре выйдет на экраны.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что принцесса Уэльская снялась в клипе Kalush Orchestra для открытия "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что Кейт Миддлтон ошеломила модным образом в саду Букингемского дворца.

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