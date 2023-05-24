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Кейт Мидллтон попросили нарушить протокол: что она сделала

24 мая 2023 19:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Мидллтон попросили нарушить протокол: что она сделала
Принцесса Уэльская. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон недавно встретилась с британскими школьниками. Дети невольно попросили супругу принца Уильяма нарушить протокол.

Об этом пишет издание People.

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Кейт Миддлтон на днях побывала на Chelsea Flower Show в Лондоне. На встречу с принцессой пришли 100 ребятишек из разных школ. Кейт Миддлтон непринужденно общалась со школьниками. Одна из девочек попросила ее дать автограф.

Кейт Миддлтон не дает автографов. Фото: Reuters

"Я не могу, — ответила жена принца Уильяма, — но я могу нарисовать рисунок. Мое имя Кэтрин. Мне нельзя давать автограф, это одно из правил".

Согласно Daily Express члены королевской семьи не имеют права давать автографы из-за риска подделки их подписи, но они могут делать со всеми желающими сэлфи.

Также во время встречи со школьниками Кейт рассказала, что ее младший сын Луи тоже занимается садоводством.

На вопрос детей, нравится ли ей быть членом королевской семьи, она ответила:

"Это тяжелая работа, но самое приятное в ней, это встречаться с такими детьми как вы", — сказала принцесса Уэльская.

Кейт Миддлтон признался, что ее младший любит садоводство. Фото: Reuters

Напомним, принцесса Уэльская присоединилась к песенному конкурсу "Евровидение-2023 " с украинской стороны, чем преподнесла сюрприз для зрителей. Так, она снялась в клипе украинской группы Kalush Orchestra для открытия песенного конкурса.

Ранее стало известно, что изысканный набор ювелирных изделий, изготовленный для принцессы Дианы — комплект "Лебединое озеро", будет продан в следующем месяце на аукционе. Этот ценный набор, как считается, принцессе подарил Доди Аль-Файед. В течение длительного времени драгоценностями Дианы владела одна украинская семья.

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