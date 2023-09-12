Кейт Уинслет стала главной звездой октябрьского Vogue

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Vogue

Кейт Уинслет снялась для обложки октябрьского выпуска журнала Vogue. Звезда примеряла стильные образы и отдала откровенное интервью.

Об этом сообщает Vogue.

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Фотосессия и интервью актрисы посвящены выходу нового фильма "Ли" о жизни и работе модели, фотографа, военного корреспондента Vogue Элизабет "Ли" Миллер. Женщина освещала ужасы Второй мировой войны и работу концентрационных лагерей.

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Vogue

Актриса Кейт Уинслет с сыном Ли Миллер. Фото: Vogue

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Vogue

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Vogue

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Vogue

На создание "Ли" ушло восемь лет кропотливой работы.

"Ли была женщиной, прожившей свою жизнь на своих условиях, и за все это она заплатила ужасную эмоциональную цену. Я хотела рассказать историю неполноценной женщины средних лет, которая отправилась на войну и задокументировала ее", — рассказала актриса.

Уинслет полностью контролировала процесс съемок — от поиска финансирования и найма сотрудников до точного соответствия ее героини прототипу. Актриса рассказала, что часами находилась в доме Ли Миллер и ее мужа Роланда Пенроуза, просматривая дневники и письма Миллер, изучая ее контактны. Она внимательно следила за костюмами, которые должны быть идентичны тем, что носила Ли как военный корреспондент. Она научилась пользоваться камерой с ручным приводом Rolleiflex как у Миллер, и некоторые кадры, сделанные актрисой, были использованы в фильме.

Биографический фильм "Ли", адаптация книги сына Элизабет Миллер Энтони Пенроуза "Жизнь Ли Миллер", с Кейт Уинслет в главной роли был представлен на фестивале в Торонто и выйдет в прокат этой осенью.

Напомним, сын Синди Кроуфорд появился на обложке глянца.

Ранее обложку Vogue с легендарными моделями захетили в сети.