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Кейт Уинслет стала главной звездой октябрьского Vogue

12 сентября 2023 10:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Уинслет стала главной звездой октябрьского Vogue
Актриса Кейт Уинслет. Фото: Vogue
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кейт Уинслет снялась для обложки октябрьского выпуска журнала Vogue. Звезда примеряла стильные образы и отдала откровенное интервью.

Об этом сообщает Vogue.

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Стильная фотосессия

Фотосессия и интервью актрисы посвящены выходу нового фильма "Ли" о жизни и работе модели, фотографа, военного корреспондента Vogue Элизабет "Ли" Миллер. Женщина освещала ужасы Второй мировой войны и работу концентрационных лагерей.

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Vogue
Актриса Кейт Уинслет. Фото: Vogue

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Vogue
Актриса Кейт Уинслет с сыном Ли Миллер. Фото: Vogue

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Vogue
Актриса Кейт Уинслет. Фото: Vogue

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Vogue
Актриса Кейт Уинслет. Фото: Vogue

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Vogue
Актриса Кейт Уинслет. Фото: Vogue

На создание "Ли" ушло восемь лет кропотливой работы.

"Ли была женщиной, прожившей свою жизнь на своих условиях, и за все это она заплатила ужасную эмоциональную цену. Я хотела рассказать историю неполноценной женщины средних лет, которая отправилась на войну и задокументировала ее", — рассказала актриса.

Уинслет полностью контролировала процесс съемок — от поиска финансирования и найма сотрудников до точного соответствия ее героини прототипу. Актриса рассказала, что часами находилась в доме Ли Миллер и ее мужа Роланда Пенроуза, просматривая дневники и письма Миллер, изучая ее контактны. Она внимательно следила за костюмами, которые должны быть идентичны тем, что носила Ли как военный корреспондент. Она научилась пользоваться камерой с ручным приводом Rolleiflex как у Миллер, и некоторые кадры, сделанные актрисой, были использованы в фильме.

Биографический фильм "Ли", адаптация книги сына Элизабет Миллер Энтони Пенроуза "Жизнь Ли Миллер", с Кейт Уинслет в главной роли был представлен на фестивале в Торонто и выйдет в прокат этой осенью.

Напомним, сын Синди Кроуфорд появился на обложке глянца.

Ранее обложку Vogue с легендарными моделями захетили в сети.

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