"Кена" Райана Ґослінга підловили з дружиною на пляжі

Актор Райан Ґослінг та Єва Мендес. Фото: instagram.com/gosling.mes/

Актор Райан Ґослінг відпочив з родиною на пляжі Санта-Барбари. Ці фото можна назвати справжнцьою вдачею для його прихильників, адже актора не часто бачать з родиною.

Про це пише Daily Mail.

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У реальному житті Райан Ґослінг чудовий сім'янин, якого цього разу побачили з партнеркою Євою Мендес і двома їхніми дітьми Есмеральдою і Амадою.

До них також приєдналася мама Єви, Єва Перес Суарес.

Актор Райан Ґослінг та Єва Мендес. Фото: BACKGRID

Актор Райан Ґослінг та Єва Мендес. Фото: BACKGRID

Актор Райан Ґослінг та Єва Мендес. Фото: BACKGRID

Райан Ґослінг був вбраний у повсякденному стилі, одягнувши червону футболку, білу бейсболку та сині джинси.

Між тим, Єва Мендес на прогулянку одягла яскраву помаранчеву сукню, розпустивши каштанове волосся.

Райан Ґослінг та Єва Мендес закохались задовго до того, як знялись разом у фільмі "Місце під соснами". Пара приховувала стосунки, але згодом журналісти дізналися, що у закоханих народились дві доньки. Зірки не наймають няню, а самостійно виховують дітей. Єва закінчила кар'єру у кіно і присвятила себе родині.

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