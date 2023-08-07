"Кена" Райана Гослинга подловили с женой на пляже
Актер Райан Гослинг отдохнул с семьей на пляже Санта-Барбары. Эти фото можно назвать настоящей редкостью для его поклонников, так как актера не часто видят с семьей.
Об этом пишет Daily Mail.
Семейный выход "Кена"
В реальной жизни Райан Гослинг замечательный семьянин, которого на этот раз увидели с партнершей Евой Мендес и двумя их детьми Эсмеральдой и Амадой.
К ним также присоединилась мама Евы, Ева Перес Суарес.
Райан Гослинг был одет в повседневном стиле, в красной футболке, белой бейсболке и синих джинсах.
Между тем Ева Мендес на прогулку надела яркое оранжевое платье, распустив каштановые волосы.
Райан Гослинг и Ева Мендес начали встречаться задолго до того, как снялись вместе в фильме "Место под соснами". Пара скрывала отношения, но впоследствии журналисты узнали, что у влюбленных родились две дочери. Звезды не нанимают няню, а самостоятельно воспитывают детей. Ева окончила карьеру в кино и посвятила себя семье.
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