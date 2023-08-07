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"Кена" Райана Гослинга подловили с женой на пляже

7 августа 2023 17:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Кена" Райана Гослинга подловили с женой на пляже
Актер Райан Гослинг и Ева Мендес. Фото: instagram.com/gosling.mes/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Райан Гослинг отдохнул с семьей на пляже Санта-Барбары. Эти фото можно назвать настоящей редкостью для его поклонников, так как актера не часто видят с семьей.

Об этом пишет Daily Mail.

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В реальной жизни Райан Гослинг замечательный семьянин, которого на этот раз увидели с партнершей Евой Мендес и двумя их детьми Эсмеральдой и Амадой.

К ним также присоединилась мама Евы, Ева Перес Суарес.

 

Актер Райан Гослинг и Ева Мендес. Фото: BACKGRID

 

Актер Райан Гослинг и Ева Мендес. Фото: BACKGRID

 

Актер Райан Гослинг и Ева Мендес. Фото: BACKGRID

Райан Гослинг был одет в повседневном стиле, в красной футболке, белой бейсболке и синих джинсах.

Между тем Ева Мендес на прогулку надела яркое оранжевое платье, распустив каштановые волосы.

Райан Гослинг и Ева Мендес начали встречаться задолго до того, как снялись вместе в фильме "Место под соснами". Пара скрывала отношения, но впоследствии журналисты узнали, что у влюбленных родились две дочери. Звезды не нанимают няню, а самостоятельно воспитывают детей. Ева окончила карьеру в кино и посвятила себя семье.

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