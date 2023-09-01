Кеті Перрі шокувала прихильників фотосесією у вбиральні

Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

Кеті Перрі продовжує промокампанію свого бренду взуття. Цього разу зірка поділилася провокаційним знімком.

Фото артистка запостила у своєму Instagram.

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Провокаційне фото Кеті Перрі

38-річна співачка опублікувала знімок, на якому вона робить селфі, сидячи на унітазі в громадському туалеті зі спущеною білизною навколо ніг.

Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

Не всі прихильники схвально поставилися до такого фото.

"Я думав буде нова музика"

"Це жахливо, навіщо таке виставляти"

"Ніхто не хоче це бачити", — коментують обурені фоловери.

Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

Перрі вже презентувала нову колекцію взуття, але тоді фото вийшло більш стриманим.

"Це не міраж, це нова осіння колекція", — підписала знімок артистка, на якому у гламурно образі позує на березі озера.

Перрі заснувала бренд у 2017 році, лінія пропонує кросівки, босоніжки, балетки та туфлі на високих підборах.

Раніше цього місяця вона натякнула, що готує нову музику. Останні два альбоми артистки – Witness 2017 року та Smile 2020 року провалилися.

Нагадаємо, мільярдерка Кайлі Дженнер знялась у провокаційній рекламі модного бренду.

Раніше найвисокооплачуваніша модель продемонструвала струнке тіло у звабливій фотосесії.