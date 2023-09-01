Кеті Перрі шокувала прихильників фотосесією у вбиральні
Кеті Перрі продовжує промокампанію свого бренду взуття. Цього разу зірка поділилася провокаційним знімком.
Фото артистка запостила у своєму Instagram.
Провокаційне фото Кеті Перрі
38-річна співачка опублікувала знімок, на якому вона робить селфі, сидячи на унітазі в громадському туалеті зі спущеною білизною навколо ніг.
Не всі прихильники схвально поставилися до такого фото.
"Я думав буде нова музика"
"Це жахливо, навіщо таке виставляти"
"Ніхто не хоче це бачити", — коментують обурені фоловери.
Перрі вже презентувала нову колекцію взуття, але тоді фото вийшло більш стриманим.
"Це не міраж, це нова осіння колекція", — підписала знімок артистка, на якому у гламурно образі позує на березі озера.
Перрі заснувала бренд у 2017 році, лінія пропонує кросівки, босоніжки, балетки та туфлі на високих підборах.
Раніше цього місяця вона натякнула, що готує нову музику. Останні два альбоми артистки – Witness 2017 року та Smile 2020 року провалилися.
Нагадаємо, мільярдерка Кайлі Дженнер знялась у провокаційній рекламі модного бренду.
Раніше найвисокооплачуваніша модель продемонструвала струнке тіло у звабливій фотосесії.