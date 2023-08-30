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Зваблива Емілі Ратаковські приголомшила фігурою у в'язаному гачком бікіні

30 серпня 2023 17:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зваблива Емілі Ратаковські приголомшила фігурою у в'язаному гачком бікіні
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/inamoratawoman/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Емілі Ратаковскі продемонструвала своє приголомшливе тіло в бікіні. 32-річна зірка позувала в білому в’язаному купальнику на задньому дворі розкішного будинку.

Знімки з кампанії Емілі виставила в Instagram.

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Купальник Емілі обрала з власної лінії Inamorata, що означає "жінка, в яку закохані", згідно з її веб-сайтом. Бікіні в’язане гачком складається із двох частин і має дизайн мушлі. Доповнила образ Емілі золотим кольє з великим круглим кулоном.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Inamorata (@inamoratawoman)

На початку вересня 2022 року зірка подала на розлучення з Себастіаном після 4 років шлюбу. Говорили, що він зраджував моделі, але це не було підтверджено.

Емілі також розповідає про те, що вона є матір’ю-одиначкою та знову зустрічаєтьсяз чоловіками після того, як у 2022 році подала на розлучення.

Після розставання її підозрювали у романі з Пітом Девідсоном, Гаррі Стайлзом і Еріком Андре.

Зірка у розмовлі з Elle UK і розповіла про виховання сина.

"Коли ти стаєш матір’ю, ти багато жертвуєш своєю особистістю. Зараз на мені лежить ця неймовірна відповідальність — виховувати дитину. Але я вирішила, що хочу, щоб він мав приклад щасливої мами", — розповіла зірка.

Раніше 57-річна Сінді Кроуфорд відтворила культову рекламу своєї юності.

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