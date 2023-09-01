Кэти Перри шокировала поклонников фотосессией в туалете
Кэти Перри продолжает промокампанию своего бренда обуви. На этот раз звезда поделилась провокационным снимком.
Фото артистка запостила в своем Instagram.
Провокационное фото Кэти Перри
38-летняя певица опубликовала снимок, на котором она делает сэлфи, сидя на унитазе в общественном туалете со спущенным нижним бельем.
Не все поклонники одобрительно отнеслись к такому фото.
"Я думал будет новая музыка"
"Это ужасно, зачем такое выставлять"
"Никто не хочет это видеть", — комментируют возмущенные фоловеры.
Перри уже представляла новую коллекцию обуви, но тогда фото получилось более сдержанным.
"Это не мираж, это новая осенняя коллекция", — подписала снимок артистка, на котором в гламурном образе позирует на берегу озера.
Перри основала бренд в 2017 году, линия предлагает кроссовки, босоножки, балетки и туфли на высоком каблуке.
Ранее в этом месяце она намекнула, что готовит новую музыку. Последние два альбома артистки – Witness 2017 и Smile 2020 провалились.
Напомним, миллиардерша Кайли Дженнер снялась в провокационной рекламе модного бренда.
Ранее самая высокооплачиваемая модель продемонстрировала стройное тело в соблазнительной фотосессии.