Кэти Перри шокировала поклонников фотосессией в туалете.

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Кэти Перри продолжает промокампанию своего бренда обуви. На этот раз звезда поделилась провокационным снимком.

Фото артистка запостила в своем Instagram.

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Провокационное фото Кэти Перри

38-летняя певица опубликовала снимок, на котором она делает сэлфи, сидя на унитазе в общественном туалете со спущенным нижним бельем.

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Не все поклонники одобрительно отнеслись к такому фото.

"Я думал будет новая музыка"

"Это ужасно, зачем такое выставлять"

"Никто не хочет это видеть", — комментируют возмущенные фоловеры.

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Перри уже представляла новую коллекцию обуви, но тогда фото получилось более сдержанным.

"Это не мираж, это новая осенняя коллекция", — подписала снимок артистка, на котором в гламурном образе позирует на берегу озера.

Перри основала бренд в 2017 году, линия предлагает кроссовки, босоножки, балетки и туфли на высоком каблуке.

Ранее в этом месяце она намекнула, что готовит новую музыку. Последние два альбома артистки – Witness 2017 и Smile 2020 провалились.

Напомним, миллиардерша Кайли Дженнер снялась в провокационной рекламе модного бренда.

Ранее самая высокооплачиваемая модель продемонстрировала стройное тело в соблазнительной фотосессии.