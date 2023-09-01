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Кэти Перри шокировала поклонников фотосессией в туалете

1 сентября 2023 19:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кэти Перри шокировала поклонников фотосессией в туалете.
Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кэти Перри продолжает промокампанию своего бренда обуви. На этот раз звезда поделилась провокационным снимком.

Фото артистка запостила в своем Instagram.

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Провокационное фото Кэти Перри

38-летняя певица опубликовала снимок, на котором она делает сэлфи, сидя на унитазе в общественном туалете со спущенным нижним бельем.

 

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Не все поклонники одобрительно отнеслись к такому фото.

"Я думал будет новая музыка"

"Это ужасно, зачем такое выставлять"

"Никто не хочет это видеть", — комментируют возмущенные фоловеры.

 

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Перри уже представляла новую коллекцию обуви, но тогда фото получилось более сдержанным.

"Это не мираж, это новая осенняя коллекция", — подписала снимок артистка, на котором в гламурном образе позирует на берегу озера.

Перри основала бренд в 2017 году, линия предлагает кроссовки, босоножки, балетки и туфли на высоком каблуке.

Ранее в этом месяце она намекнула, что готовит новую музыку. Последние два альбома артистки – Witness 2017 и Smile 2020 провалились.

Напомним, миллиардерша Кайли Дженнер снялась в провокационной рекламе модного бренда.

Ранее самая высокооплачиваемая модель продемонстрировала стройное тело в соблазнительной фотосессии.

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