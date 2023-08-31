Найвисокооплачуваніша модель у всій красі продемонструвала струнке тіло у звабливій фотосесії

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

42-річна бразилійка Жізель Бюндхен багато років носила статус найвисокооплачуваної моделі світу. Зірка продовжує доводити свій професіоналізм у чергові фотосесії.

Фото прикрасили сторінки журналу Elle.

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В оналан версії видання з'явились дві версії обкладинки. На інших фото зірка позує у стильних образах, які у всій красі демонструють її розкішне тіло.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

Цього року Жизель влаштувала благодійний аукціон, на якому виставила предмети свого гардеробу. Модель таким чином вирішила допомогти рідній Бразилії.

"Я звикла думати, що я сама не можу зробити корисне для цілого світу. Я тільки людина з мільярдів. Але нещодавно зрозуміла, що у команді однодумців все можливо", — прокоментувала зірка подіуму своє бажання допомогти лісам Бразилії.

Разом з Жизель на благодійному заході було чимало інших селебртітіс, з якими вона зібрала один мільйон доларів.

Минулого року Жизель Бюндхен розійшлася з футболістом Томом Брейді, з яким виховує двох дітей. Пара була разом з 2009 по 2022 рік.

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