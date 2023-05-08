Кэти Перри, Take That и другие звезды выступили перед Чарльзом III и британцами

Концерт по случаю коронации Чарльза III, певица Кэти Перри и группа Take That. Фото: REUTERS/POOL

В рамках празднования коронации Чарльза III у Виндзорского замка (Лондон, Великобритания) прошел грандиозный концерт с участием мировых звезд. Компанию монарху, кроме членов королевской семьи и чиновников, составили 20 тысяч британцев и туристов.

Новини.LIVE расскажет и покажет, как прошел исторический концерт.

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Выступление под открытым небом

В отличие от субботы, когда во время коронации в Лондоне шел дождь, в воскресенье погода порадовала британцев. На концерте, который в прямом эфире показывал национальный вещатель BBC, выступили Андреа Бочелли, Фрея Райдингс, Брин Терфель, Алексис Френч и другие артисты.

Хедлайнерами стали американцы Лайонел Ричи, Кэти Перри и британская группа Take That.

Кэти Перри

Звезда в золотом платье с откровенным декольте спела два своих хита — Roar и Fireworks.

Лайонел Ричи

Американский поп-исполнитель, который вместе с Майклом Джексоном и Принсом был на олимпе мировой поп-музыки с конца 1970-х и в первой половине 1980-х годов, также спел два своих хита.

Take That

Когда в начале этого года был объявлен состав для концерта Coronation, участие в афише Take That вызвало небольшое волнение у фанатов, поскольку артисты не выступали вместе с завершением своего последнего тура в 2019 году.

Это вызвало предположение о том, что Робби Уильямс и даже Джейсон Арендж могут вернуться на большое выступление. Впрочем, ни один из них так и не появился на сцене. Take That получили помощь от Калума Скотта.

Король Чарльз III, королева Камилла, принц Уильям и гости концерта. Фото: REUTERS/POOL

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон с детьми и гости концерта. Фото: REUTERS/POOL

Гости концерта по случаю коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые после коронации Чарльза III вышли к народу. Также мы рассказывали, какое платье выбрала для коронации Чарльза III Кейт Миддлтон.