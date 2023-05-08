Кэти Перри, Take That и другие звезды выступили перед Чарльзом III и британцами
В рамках празднования коронации Чарльза III у Виндзорского замка (Лондон, Великобритания) прошел грандиозный концерт с участием мировых звезд. Компанию монарху, кроме членов королевской семьи и чиновников, составили 20 тысяч британцев и туристов.
Новини.LIVE расскажет и покажет, как прошел исторический концерт.
Выступление под открытым небом
В отличие от субботы, когда во время коронации в Лондоне шел дождь, в воскресенье погода порадовала британцев. На концерте, который в прямом эфире показывал национальный вещатель BBC, выступили Андреа Бочелли, Фрея Райдингс, Брин Терфель, Алексис Френч и другие артисты.
Хедлайнерами стали американцы Лайонел Ричи, Кэти Перри и британская группа Take That.
Кэти Перри
Звезда в золотом платье с откровенным декольте спела два своих хита — Roar и Fireworks.
Лайонел Ричи
Американский поп-исполнитель, который вместе с Майклом Джексоном и Принсом был на олимпе мировой поп-музыки с конца 1970-х и в первой половине 1980-х годов, также спел два своих хита.
Take That
Когда в начале этого года был объявлен состав для концерта Coronation, участие в афише Take That вызвало небольшое волнение у фанатов, поскольку артисты не выступали вместе с завершением своего последнего тура в 2019 году.
Это вызвало предположение о том, что Робби Уильямс и даже Джейсон Арендж могут вернуться на большое выступление. Впрочем, ни один из них так и не появился на сцене. Take That получили помощь от Калума Скотта.
Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые после коронации Чарльза III вышли к народу. Также мы рассказывали, какое платье выбрала для коронации Чарльза III Кейт Миддлтон.