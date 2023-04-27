Кэти Перри предложили провести ночь в одном из дворцов Чарльза III

Американская певица Кэти Перри. Фото: Instagram/katyperry

Уже на следующей неделе, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) состоится коронация Чарльза III. Нация будет праздновать это событие три дня. В воскресенье, 7 мая мировые знаменитости выступят на грандиозном концерте. Среди них будет и американская певица Кэти Перри. Организаторы предложили остаться ей ночью в одном из королевских дворцов.

Детали звездного визита сообщает издание Geo TV.

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Американская певица станет хедлайнером концерта "Коронация" вместе с Лайонелом Ричи. Кэти Перри предложили остаться на ночь в Виндзорском дворце перед ее выступлением на коронации короля Чарльза III.

В одном из последних интервью певица, которая также является судьей талант-шоу American Idol, сказала, что очень благодарна такую за возможность.

"Я очень благодарна, что меня попросили об этих моментах, и что у меня есть песни, которые, я думаю, поддерживают их", — сказала Перри о своем долгожданном шоу и королевской семье.

Также на концерте в честь коронации короля Чарльза III выступят Андреа Бочелли, группа Take That, Брин Терфель, Алексис Френч и Фрея Райдингс.

Сотрудничество с Букингемским дворцом

Обладательница премии "Грэмми" также добавила, что она является послом одного из королевских фондов The British Asian Trust.

"Это естественно, потому что это фонд, который помогает бороться с торговлей детьми, которая является массовой и ужасной. Я также являюсь послом ЮНИСЕФ, поэтому обе эти вещи действительно являются моими основными ценностями, и как мать я не понаслышке знаю, что самое важное — кто эти невинные дети", — рассказала 38-летняя певица.

Напомним, ранее мы писали, что Чарльз III, Камилла и фронтвумэн украинской группы THE HARDKISS Юлия Санина с ведущими конкурса официально открыли сцену "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что на коронации Чарльза ІІІ принц Гарри будет сидеть в 10 рядах от семьи.