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Кеті Перрі знала "правду" про свого колишнього чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні

18 вересня 2023 14:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кеті Перрі знала "правду" про свого колишнього чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні
Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/pagesix/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Кеті Перрі "знала правду" про свого колишнього чоловіка, коміка Расселла Бренда. Артиста нещодавно звинуватили у зґвалтуваннях.

Про це пише Daily Mail.

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Кетті Перрі могла натякнути на це в інтерв'ю журналу Vogue у 2013 році. Співачка говорила про свого "схильного до контролю" чоловіка і "несправедливий шлюб". Перрі сказала, що була "закохана" у Бренда, коли вийшла за нього заміж 2010 року. Через 14 місяців вони розлучилися. Артистка одержала від нього напередодні Нового року повідомлення, в якому він ставив її перед фактом, що хоче розлучення.

Співачка спочатку звинувачувала себе у розставанні — доти, доки не "дізналася справжню правду" про Бренда.

"Спочатку, коли я зустріла його, він хотів рівності у відносинах. Я думаю, що часто сильні чоловіки дійсно хочуть рівності, але потім вони отримують її і кажуть: "Я не можу змиритися з рівністю". Так що це було справді прикро. У наших відносинах був присутній постійний контроль, що засмучувало мене", — розповіла Перрі.

За словами співачки, спочатку вона почувала себе відповідальною за те, що все закінчилося.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Але потім я дізналася справжню правду, яку я не можу розкрити, тому що тримаю її замкненою у своєму сейфі на чорний день. Я відпустила це і подумала: "Це не через мене, це вище за моє розуміння". Так що я відпустила все це", — поділилася зірка.

Хоча співачка не уточнювала, що має на увазі, зараз багато її шанувальників думають, що Перрі мала на увазі саме схильність Бренда до насильства.

Раніше чотири жінки звинуватили Бренда у зґвалтуванні, сексуальному та емоційному насильстві. Ці інциденти, ймовірно, мали місце у 2006 та 2013 роках. Сам Рассел Бренд ці звинувачення відкидає.

Нагадаємо, колишня клієнтка звинуватила чоловіка Брітні Спірс у домаганнях.

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