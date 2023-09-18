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Кэти Перри знала "правду" о своем бывшем муже, обвиняемом в изнасиловании

18 сентября 2023 14:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кэти Перри знала "правду" о своем бывшем муже, обвиняемом в изнасиловании
Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/pagesix/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Кэти Перри "знала правду" о своем бывшем муже, комике Расселле Бренде. Артиста недавно обвинили в изнасилованиях.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кэтти Перри могла намекнуть на это в интервью журналу Vogue в 2013 году. Певица говорила о своем "склонном к контролю" муже и "несправедливом браке". Перри сказала, что была "влюблена" в Бренда, когда вышла за него замуж 2010 году. Через 14 месяцев они развелись. Артистка получила от него в канун Нового года сообщение, в котором он ставил ее перед фактом, что хочет развода.

Певица сначала обвиняла себя в расставании — до тех пор, пока не "узнала настоящую правду" о Бренде.

"Сначала, когда я встретила его, он хотел равенства в отношениях. Я думаю, что часто сильные мужчины действительно хотят равенства, но потом они получают его и говорят: "Я не могу смириться с равенством". Так что это было действительно обидно. В наших отношениях присутствовал постоянный контроль, что расстраивало меня", — рассказала Перри.

По словам певицы, сначала она чувствовала себя ответственной за то, что все кончилось.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Но потом я узнала настоящую правду, которую я не могу раскрыть, потому что держу ее запертой в своем сейфе на черный день. Я отпустила это и подумала: "Это не из-за меня, это выше моего понимания". Так что я отпустила все это", — поделилась звезда.

Хотя певица не уточняла, что имеет в виду, сейчас многие ее поклонники думают, что Перри имела в виду именно склонность Бренда к насилию.

Ранее четыре женщины обвинили Бренда в изнасиловании, сексуальном и эмоциональном насилии. Эти инциденты, вероятно, имели место в 2006 и 2013 годах. Сам Рассел Бренд эти обвинения отвергает.

Напомним, бывшая клиентка обвинила мужа Бритни Спирс в притязаниях.

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