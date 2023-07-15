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Кевін Костнер дозволив колишній дружині забрати з будинку лише декілька речей

15 липня 2023 17:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кевін Костнер дозволив колишній дружині забрати з будинку лише декілька речей
Актор Кевін Костнер з колишньою дружиною Крістін Баумгартнер. Фото: instagram.com/blast/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишній дружині Кевіна Костнера, Крістін Баумгартнер, заборонено вивозити будь-яке майно. Жінка може взяти свій одяг, туалетні приналежності, сумки і коштовності, з його особняка вартістю 145 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Крістін Баумгартнер збирається залишити будинок актора до кінця місяця. Колишній дружині актора заборонено брати з собою предмети мистецтва, меблі, меблі чи техніку без його явної згоди.

Через свого адвоката 68-річна зірка звинуватив Крістін Баумгартнер в тому, що вона забрала його речі "без його відома чи згоди", кількість яких, як він стверджує, значно збільшилася після того, як вона, подала на розлучення першою.

Згідно з документами, отриманими TMZ, зірка також стверджувала, що Баумгартнер зробила платежі її шлюборозлучному адвокату за допомогою кредитної картки, яка належить одному зі співробітників Костнера.

Остання сварка між колишнім подружжям відбулася лише через кілька днів після того, як суд постановив, що Костнер повинен платити 129 000 доларів на місяць на утримання дітей, що було трохи більше половини суми, яку вимагала Баумгартнер.

ЗМІ пишуть, що Костнер заплатив би колишній дружині 1 мільйон доларів, щоб знайти новий дім, але, з огляду на високі ціни на житло в Каліфорнії — особливо якщо вона намагалася зупинитися поблизу Костнера, це важко.

Нагадаємо, ресторатор, телеведучий, а зараз захисник України Даніел Салем шокував заявою про розлучення з дружиною Мариною. Разом вони були 17 років. Колишні закохані виховують восьмирічну доньку Санта-Луну.

Раніше стало відомо, що блогерка Даша Квіткова офіційно розлучилася із шоуменом Нікітою Добриніним.

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