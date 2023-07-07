З речами на вихід: Дружині Кевіна Костнера офіційно наказали залишити його будинок

Актор Кевін Костнер з дружиною. Фото: instagram.com/kevin.christinecostner/

Дружина актора Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер має залишити його будинок у встановлений термін. Відповідне розпорядження видав суд.

Про це пише Daily Mail.

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Інтереси дітей — пріоритет

Крістін Баумгартнер, дружині Кевіна Костнера, наказали покинути дім, у якому вони раніше жили. 49-річний дизайнер сумок має до кінця місяця звільнити особняк вартістю 145 мільйонів доларів, який вони з 68-річним актором і режисером раніше ділили.

Раніше Крістін заявляла в судових документах, що залише маєток 31 серпня за результатами судового засідання, спочатку призначеного на 12 липня.

У шлюбній угоді експодружжя зазначено, що Баумгартнер має місяць, щоб звільнити приміщення, якщо хтось із партнерів подасть на розлучення. Хоча Крістін пропустила перший термін, суддя призначив новий — до 31 липня.

Адвокати Баумгартнер стверджували в суді, що ця дата не була реальною, оскільки у неї не було ні часу, ні коштів для пошуку нового будинку.

"Кевін хоче, щоб я орендувала місце без фінансового плану. Проте треба думати про наших трьох дітей. Це суперечить їхнім інтересам, адже я, можливо, не зможу собі дозволити оренду, особливо тому, що це зрештою призведе до багаторазових переїздів. Моєю метою було і залишається підтримувати якомога більшу стабільність для наших дітей, що включає наявність відповідних ресурсів і плану, щоб я могла створити стабільний дім для них, а не робити тимчасовий", — заявила Крістін.

Костнер був не тільки основним годувальником, але й єдиною людиною, яка останнім часом заробляла гроші, Баумгартнер у своїй заяві каже, що вона не має доходу.

ЗМІ пишуть, що Костнер заплатив би колишній дружині 1 мільйон доларів, щоб знайти новий дім, але, з огляду на високі ціни на житло в Каліфорнії — особливо якщо вона намагалася зупинитися поблизу Костнера, це важко.

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