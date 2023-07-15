Кевин Костнер разрешил бывшей жене забрать из дома всего несколько вещей

Актер Кевин Костнер с бывшей супругой Кристин Баумгартнер. Фото: instagram.com/blast/

Бывшей супруге Кевина Костнера, Кристина Баумгартнер, запрещено вывозить любое имущество. Женщина может взять свою одежду, туалетные принадлежности, сумки и драгоценности, из его особняка стоимостью 145 миллионов долларов.

Об этом сообщает Daily Mail.

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С украшениями, но без предметов искусства

Кристин Баумгартнер собирается покинуть имение актера до конца месяца. Бывшей жене Костнера запрещено брать с собой предметы искусства, мебель или технику без его явного согласия.

68-летняя звезда обвинил Кристин Баумгартнер в том, что она забрала его вещи "без его ведома или согласия", количество которых, как он утверждает, значительно увеличилось после того, как она подала на развод.

Согласно документам, полученным TMZ, звезда также утверждал, что Баумгартнер сделала платежи ее бракоразводному адвокату с кредитной карты, принадлежащей одному из сотрудников Костнера.

Последняя ссора между бывшими супругами произошла лишь спустя несколько дней после того, как суд постановил, что Костнер должен платить 129 000 долларов в месяц на содержание детей, что было чуть больше половины суммы, требовавшейся Баумгартнер.

СМИ пишут, что Костнер заплатил бы бывшей жене 1 миллион долларов, чтобы найти новый дом, но, учитывая высокие цены на жилье в Калифорнии, особенно если она пыталась остановиться вблизи Костнера, это будет трудно сделать.

Напомним, ресторатор, телеведущий, а сейчас защитник Украины Даниэл Салем шокировал заявлением о разводе с супругой Мариной. Они были вместе 17 лет. Бывшие возлюбленные воспитывают восьмилетнюю дочь Санта-Луну.

Ранее стало известно, что блогер Даша Квиткова официально развелась с шоуменом Никитой Добрыниным.