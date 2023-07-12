Кевина Костнера "развели" на алименты: такую сумму актер не ожидал услышать от судьи

Актер Кевин Костнер с супругой Кристин Баумгартнер. Фото: Google

Скандальный развод известного американского актера и режиссера Кевина Костнера с моделью и дизайнером Кристин Баумгартнер перешел на новый уровень. Кинозвезде озвучили размер алиментов, которую он должен выплачивать ежемесячно. И эта сумма вдвое больше той, на которую он рассчитывал.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Согласно документам, судья Томас Андерле постановил, что Кевин Костнер обязан платить Кристин 129755 долларов в месяц, чтобы та удерживала их троих общих детей. Кроме того, актер должен оплатить 200 тысяч долларов гонорара адвокату и 100 тысяч долларов за судебно-медицинскую экспертизу.

Бывшая звездная пара, которая сыграла свадьбу в 2004 году, будет обязана оплачивать по 50 процентов расходов на здравоохранение своих детей, спортивные и внеклассные мероприятия.

Актер Кевин Костнер с семьей. Фото: Google

Решение было принято после того, как 49-летняя Баумгартнер сначала потребовала 248 тысяч долларов в месяц на содержание детей. Костнер не согласился с этой суммой. Актер также обвинил Баумгартнера в том, что она требовала эти деньги для финансирования своих личных расходов, включая косметические процедуры, покупки в бутиках, снятие средств в банкоматах, кредиты на строительство и другие операции с деньгами, не имеющими ничего общего с детьми.

Костнер утверждал, что адекватная сумма алиментов для Кристин будет составлять 51940 долларов в месяц. Именно эту сумму сейчас он и платит.

Отметим, что Баумгартнер подала на развод с актером в мае после 18 лет брака, ссылаясь на "непримиримые разногласия". Позже она отказалась выезжать из их имения, но в итоге сбежала с двумя детьми из Калифорнии.