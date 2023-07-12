Кевина Костнера "развели" на алименты: такую сумму актер не ожидал услышать от судьи
Скандальный развод известного американского актера и режиссера Кевина Костнера с моделью и дизайнером Кристин Баумгартнер перешел на новый уровень. Кинозвезде озвучили размер алиментов, которую он должен выплачивать ежемесячно. И эта сумма вдвое больше той, на которую он рассчитывал.
Об этом сообщает издание Page Six.
Актера "развели" на деньги
Согласно документам, судья Томас Андерле постановил, что Кевин Костнер обязан платить Кристин 129755 долларов в месяц, чтобы та удерживала их троих общих детей. Кроме того, актер должен оплатить 200 тысяч долларов гонорара адвокату и 100 тысяч долларов за судебно-медицинскую экспертизу.
Бывшая звездная пара, которая сыграла свадьбу в 2004 году, будет обязана оплачивать по 50 процентов расходов на здравоохранение своих детей, спортивные и внеклассные мероприятия.
Решение было принято после того, как 49-летняя Баумгартнер сначала потребовала 248 тысяч долларов в месяц на содержание детей. Костнер не согласился с этой суммой. Актер также обвинил Баумгартнера в том, что она требовала эти деньги для финансирования своих личных расходов, включая косметические процедуры, покупки в бутиках, снятие средств в банкоматах, кредиты на строительство и другие операции с деньгами, не имеющими ничего общего с детьми.
Костнер утверждал, что адекватная сумма алиментов для Кристин будет составлять 51940 долларов в месяц. Именно эту сумму сейчас он и платит.
Отметим, что Баумгартнер подала на развод с актером в мае после 18 лет брака, ссылаясь на "непримиримые разногласия". Позже она отказалась выезжать из их имения, но в итоге сбежала с двумя детьми из Калифорнии.