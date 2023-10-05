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Кевіна Спейсі госпіталізували в Узбекистані

5 жовтня 2023 10:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кевіна Спейсі госпіталізували в Узбекистані
Американський актор Кевін Спейсі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудського актора Кевіна Спейсі госпіталізували у Ташкенті з підозрою на серцевий напад. В цій центральноазійській країні суперзірка перебуває у справах. 

Про це повідомляє видання The Sun.

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64-річний актор приїхав до Узбекистану,  щоб взяти участь у 15-му Ташкентському міжнародному кінофестивалі. Кевін відчув оніміння в лівій руці. Лікарі визнали це небезпечним симптомом і відправили його до лікарні, де Спейсі провели обстеження, щоб виключити інфаркт. 

Підозри не підтвердились та актор повернувся на фестиваль. Кевін вже повідомив, що почувається нормально. 

"Це змусило мене по-справжньому задуматися про те, наскільки тендітне життя", — лаконічно прокоментував госпіталізацію Спейсі. 

Кевін Спейсі
Американський актор Кевін Спейсі. Фото: Google

Зазначимо, що у липні цього року суд виправдав актора за всіма пунктами звинувачення у насильстві та домаганнях. Саме через них Спейсі "скасували" в Голлівуді.

Втім, пристрасті не вщухають. Минулого тижня Кевіна знову звинуватили у домаганнях. Невідомий чоловік заявив, що постраждав від дій голлівудського актора 2016 року під час своєї роботи масажистом. Спейсі та його команда поки що не відреагували на подібну інформацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що письменнику Стівену Кінгу зробили операцію. Також ми розповідали, що співачка Sia зробила пластику і перестала приховувати обличчя.

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