Зірка "Карткового будинку" Кевін Спейсі розплакався у залі суду

Актор Кевін Спейсі. Фото: Reuters

У Лондоні триває суд над оскароносним актором Кевіном Спейсі. Зірку звинувачують у сексуальних домаганнях.

Про це пише Daily Mail.

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Актора Кевіна Спейсі звинувачують у сексуальних домаганнях до чотирьох чоловіків. Зірка у залі суду розплакався, відповідаючи на запитання прокурора та адвоката. За словами актора, "його світ вибухнув" після того, як його звинуватили у домаганнях до молодих чоловіків.

"Без суду та жодного запитання я втратив роботу, репутацію, все що у мене було, — говорить зірка "Карткового будиночку", і додає, — я більше не заможна людина. У мене немає прибутку, маю сплачувати рахунки, борги та боротися за багато речей".

Актор зізнався, що здивований тими звинуваченнями, які йому висувають люди, яких він вважав своїми друзями та до яких мав романтичний інтерес.

"Я в розпачі, ніколи не думав, що чоловік, якого я знав 20 років, встромить мені ножа в спину", — коментує звинувачення актор.

Нагадаємо, з французького режисера Люка Бессона, який відомий за такими фільмами, як "Леон", "Таксі", "П’ятий елемент", зняті всі звинувачення. Напередодні акторка Санд Ван Рой заявила, що 64-річна кінозірка зґвалтував її.

Раніше стало відомо, що після звинувачень фанаток на адресу німецького співака та соліста рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна проти нього порушили кримінальну справу. За даними західних ЗМІ, музиканта підозрюють у зґвалтуванні.