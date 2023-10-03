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Співачка Sia зробила пластику і перестала приховувати обличчя

3 жовтня 2023 11:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Співачка Sia зробила пластику і перестала приховувати обличчя
Співачка Sia. Фото: instagram.com/siamusic/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Sia вразила рідкісним виходом без маски. Зірка зізналася, що нещодавно зробила підтяжку обличчя.

Про це пише Daily Mail.

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47-річна співачка вийшла на сцену 5-ї щорічної церемонії вручення нагород Daytime Beauty Awards у Лос-Анджелесі, щоб вручити своїй "хорошому другу" лікарю Талі нагороду за видатні досягнення в медицині. Під час вручення нагороди зірка, яка відома тим, що маскує своє обличчя, розповіла глядачам, що лягла під ніж.

 

"Я поп-зірка, яка зазвичай ховає своє обличчя і не бреше. Доктор Талі зробив мені чудову підтяжку обличчя. Він неймовірниц. І робить так багато хорошої роботи — і не лише для світових поп-зірок", — сказала артистка.

Відомо, що Sia прикриває своє обличчя різними масками з моменту, коли вона стала популярною — вона була в музичній індустрії в 1995 році.

 

"Я не хочу, щоб мене критикували за те, як я виглядаю в Інтернеті. Я писала поп-пісні для поп-зірок протягом кількох років, я подружилася з ними і бачила, як виглядає їхнє життя, і це не те, чого я хочу", — сказала зірка.

Артистка останніми роками все частіше демонструє своє обличчя. Зірка страждає на біполярний розлад, та у минулому розповідала, що "сиділа на дієті, як божевільна", щоб відповідати "стереотипу" поп-зірки.

"Останні 10 років я сиділа на дієті, як божевільна. Намагалася вписатися в стереотип "гарячої поп-зірки". Хтось сказав: "Тобі не обов’язково бути моделлю. Ти насправді артист...Буквально не має значення, як ти виглядаєш", — говорить зірка.

У 2018 році вона розповіла, чому вирішила прикрити обличчя.

"Я не маскуюся, якщо навколо немає камер. Просто намагаюся зберегти трохи приватності", — поділилася артистка.

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