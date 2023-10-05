Кевина Спейси госпитализировали в Узбекистане

Американский актер Кевин Спейси. Фото: Google

Голливудского актера Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на сердечный приступ. В этой центральноазиатской стране суперзвезда находится по делам.

Об этом сообщает издание The Sun.

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64-летний актер приехал в Узбекистан, чтобы принять участие в 15-м Ташкентском международном кинофестивале. Кевин почувствовал онемение в левой руке. Врачи сочли это опасным симптомом и отправили его в больницу, где Спейси провели обследование, чтобы исключить инфаркт.

Подозрения не подтвердились, и актер вернулся на фестиваль. Кевин уже сообщил, что чувствует себя нормально.

"Это заставило меня по-настоящему задуматься о том, насколько хрупка жизнь", — лаконично прокомментировал госпитализацию Спейси.

Американский актер Кевин Спейси. Фото: Google

Отметим, что в июле этого года суд оправдал актера по всем пунктам обвинения в насилии и притязаниях. Именно из-за них Спейси "отменили" в Голливуде.

Впрочем, страсти не утихают. На прошлой неделе Кевина снова обвинили в притязаниях. Неизвестный мужчина заявил, что пострадал от действий голливудского актера в 2016 году во время своей работы массажистом. Спейси и его команда пока не отреагировали на подобную информацию.

Напомним, ранее мы писали, что писателю Стивену Кингу сделали операцию. Также мы рассказывали, что певица Sia сделала пластику и перестала скрывать лицо.