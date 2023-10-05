Кевина Спейси госпитализировали в Узбекистане
Голливудского актера Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на сердечный приступ. В этой центральноазиатской стране суперзвезда находится по делам.
Об этом сообщает издание The Sun.
Кевин Спейси в больнице
64-летний актер приехал в Узбекистан, чтобы принять участие в 15-м Ташкентском международном кинофестивале. Кевин почувствовал онемение в левой руке. Врачи сочли это опасным симптомом и отправили его в больницу, где Спейси провели обследование, чтобы исключить инфаркт.
Подозрения не подтвердились, и актер вернулся на фестиваль. Кевин уже сообщил, что чувствует себя нормально.
"Это заставило меня по-настоящему задуматься о том, насколько хрупка жизнь", — лаконично прокомментировал госпитализацию Спейси.
Отметим, что в июле этого года суд оправдал актера по всем пунктам обвинения в насилии и притязаниях. Именно из-за них Спейси "отменили" в Голливуде.
Впрочем, страсти не утихают. На прошлой неделе Кевина снова обвинили в притязаниях. Неизвестный мужчина заявил, что пострадал от действий голливудского актера в 2016 году во время своей работы массажистом. Спейси и его команда пока не отреагировали на подобную информацию.
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