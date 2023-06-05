Українська співачка Даша Астаф'єва поділилася унікальним рецептом – артистка показала відео

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська виконавиця, модель та акторка Даша Астаф’єва поділилася новим відео зі своїми шанувальниками. Популярна артистка поділилася унікальним рецептом та розповіла про те, як робити смачний тонік із квітів.

Відповідне відео Даша Астаф’єва розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Його величність, літній тонік із квітів. Два роки обіцяла вам рецепт, і от, нарешті! Шо не ясно, питайте! Дякую @capolya за те, що завжди на одній хвилі Смачного", – написала Даша Астаф’єва.

Численні користувачі вирішили не мовчати та почали залишати багато своїх думок про нову публікацію Даші Астаф’євої. Люди почали висловлювати свою думку про те, що робила українська артистка на відео, залишаючи коментарі під її відео.

"От ви ніби й класне робите, але ж навіщо прям з таким кайфом показувати, як вам подобається брати чуже? Невже ви не бачите до чого призводить, коли люди хочуть брати чуже на рівні кордонів? Ви б могли будь–як це обіграти, у вас все для цього є... та ні, давайте тишком–нишком у сусідів "красти". Можна показати, що ніхто не проти, можна додати поваги до свого і чужого, та навіщо, ви ж не несете відповідальність за вшиті наративи "хапай та тікай"", "Крадійка", "Астаф'єва – українська Monica Bellucci", "Дашуня Вы так открыли свою душу в это непростое времяСпасибо", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Даші Астаф'євої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Даші Астаф'євої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Даші Астаф'євої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Даші Астаф'євої. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Даша Астаф’єва ввела в обману своїм округлим животиком.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Даша Астаф’єва поділилася подробицями особистого життя.

Також ми повідомляли про те, що співачка, акторка та модель Даша Астаф’єва нарвалася на критику через фото з Арестовичем.