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"Хватай и беги": Даша Астафьева превратилась в воровку?

5 июня 2023 11:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Украинская певица Даша Астафьева поделилась уникальным рецептом – артистка показала видео
Украинская певица и модель Даша Астафьева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская исполнительница, модель и актриса Даша Астафьева поделилась новым видео со своими поклонниками. Популярная артистка поделилась уникальным рецептом и рассказала, как делать вкусный тоник из цветов.

Соответствующее видео Даша Астафьева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Его величество, летний тоник из цветов. Два года обещала вам рецепт, и вот, наконец! Что не ясно, спрашивайте! Спасибо @capolya за то, что всегда на одной волне Приятного аппетита", – написала Даша Астафьева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dasha Astafieva (@da_astafieva)

Многие пользователи решили не молчать и начали оставлять много своих мыслей о новой публикации Даши Астафьевой. Люди начали высказывать свое мнение о том, что делала украинская артистка на видео, оставляя комментарии под ее видео.

"Вот вы вроде и классное делаете, но зачем прям с таким кайфом показывать, как вам нравится брать чужое? Неужели вы не видите к чему приводит, когда люди хотят брать чужое на уровне границ? Вы бы могли как-нибудь это обыграть, у вас все для этого есть... да нет, давайте исподтишка у соседей "красть". Можно показать, что никто не против, можно добавить уважения к своему и чужому, да зачем, вы же не несете ответственность за вшитые нарративы "хватай и беги"", "Воровка", "Астафьева – украинская Monica Bellucci", "Дашуня Вы так открыли свою душу в это непростое времяСпасибо", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Даши Астафьевой
Комментарии со страницы Даши Астафьевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Даши Астафьевой
Комментарии со страницы Даши Астафьевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Даши Астафьевой
Комментарии со страницы Даши Астафьевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Даши Астафьевой
Комментарии со страницы Даши Астафьевой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Даша Астафьева ввела в заблуждение своим округлым животиком.

Ранее мы рассказывали, что популярная артистка Даша Астафьева поделилась подробностями личной жизни.

Также мы сообщали о том, что певица, актриса и модель Даша Астафьева нарвалась на критику из–за фото с Арестовичем.

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