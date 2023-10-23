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Харлан знялась для Vogue та розповіла, через що у неї розбите серце

23 жовтня 2023 13:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Харлан знялась для Vogue та розповіла, через що у неї розбите серце
Шаблістка Ольгя Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Чемпіонка Ольга Харлан розповіла про свій войовничий характер та чому українці обов’язково мають брати участь у важливих змаганнях. Спортсменка також постала у стильних образах для легендарного глянцю.

Про це пише Vogue.

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Місія спортсменів розповідати про війну в Україні

Харлан розповіла, як змінила від початку вторгнення Росії в Україну. За її словами, на доріжці під час змагань залишається незмінно зосередженою — навчилася опановувати емоції. Проте в особистісному вимірі все зовсім не так спокійно.

 

Шаблістка Ольгя Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Шаблістка Ольгя Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

 

Шаблістка Ольгя Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Шаблістка Ольгя Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

 

Шаблістка Ольгя Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Шаблістка Ольгя Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

 

Шаблістка Ольгя Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Шаблістка Ольгя Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

"Я вже не раз проживала ситуації, в яких мене не хотіли чути як українку, що намагається донести правду про країну-агресорку. Тому навчилася просто йти вперед із розбитим серцем. Знаходити людей, які мені близькі, і триматися їх. Та найбільше мені допомагають думки про наших хлопців і дівчат на фронті — згадую про них і розумію, що мені взагалі не тяжко", — ділиться спортсменка.

На змаганнях Ользі часом доводиться стикатися з російськими спортсменами — хай вони виступають під нейтральним прапором, від того не легше. Шаблістка вважає, що українці обов’язково мають брати участь у важливих змаганнях.

 

Шаблістка Ольгя Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Шаблістка Ольгя Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

 

Шаблістка Ольгя Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Шаблістка Ольгя Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

"Ми заслуговуємо на те, щоб про Україну знали. Наша місія як спортсменів — розповідати про війну. Ми тут для того, щоб нагадувати всім, що ми стоїмо за своє. Якщо наші хлопці та дівчата борються на фронті, я повинна боротися також", — розповіла Харлан.

Нагадаємо, Олексій Суханов емоційно підтримав Ольгу Харлан після дискваліфікації.

Раніше Харлан сказала, що продає власну Барбі-копію заради доброї справи.

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