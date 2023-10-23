Харлан знялась для Vogue та розповіла, через що у неї розбите серце
Чемпіонка Ольга Харлан розповіла про свій войовничий характер та чому українці обов’язково мають брати участь у важливих змаганнях. Спортсменка також постала у стильних образах для легендарного глянцю.
Про це пише Vogue.
Місія спортсменів розповідати про війну в Україні
Харлан розповіла, як змінила від початку вторгнення Росії в Україну. За її словами, на доріжці під час змагань залишається незмінно зосередженою — навчилася опановувати емоції. Проте в особистісному вимірі все зовсім не так спокійно.
"Я вже не раз проживала ситуації, в яких мене не хотіли чути як українку, що намагається донести правду про країну-агресорку. Тому навчилася просто йти вперед із розбитим серцем. Знаходити людей, які мені близькі, і триматися їх. Та найбільше мені допомагають думки про наших хлопців і дівчат на фронті — згадую про них і розумію, що мені взагалі не тяжко", — ділиться спортсменка.
На змаганнях Ользі часом доводиться стикатися з російськими спортсменами — хай вони виступають під нейтральним прапором, від того не легше. Шаблістка вважає, що українці обов’язково мають брати участь у важливих змаганнях.
"Ми заслуговуємо на те, щоб про Україну знали. Наша місія як спортсменів — розповідати про війну. Ми тут для того, щоб нагадувати всім, що ми стоїмо за своє. Якщо наші хлопці та дівчата борються на фронті, я повинна боротися також", — розповіла Харлан.
Нагадаємо, Олексій Суханов емоційно підтримав Ольгу Харлан після дискваліфікації.
Раніше Харлан сказала, що продає власну Барбі-копію заради доброї справи.
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