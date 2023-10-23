Харлан снялась для Vogue и рассказала, из-за чего у нее разбито сердце

Спортсменка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Чемпионка Ольга Харлан рассказала о своем воинственном характере и почему украинцы обязательно должны участвовать в важных соревнованиях. Спортсменка также предстала в стильных образах для легендарного глянца.

Об этом пишет Vogue.

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Миссия спортсменов рассказывать о войне в Украине

Харлан рассказала, как изменилась с начала вторжения России в Украину. По ее словам, на дорожке во время соревнований остается неизменно сосредоточенной — научилась овладевать эмоциями. Однако в личностном плане все совсем не столь спокойно.

Спортсменка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Спортсменка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Спортсменка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Спортсменка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

"Я уже не раз проживала ситуации, в которых меня не хотели слышать как украинку, пытающуюся донести правду о стране-агрессоре. Поэтому научилась просто идти вперед с разбитым сердцем. Находить людей, которые мне близки, и держаться их. Но больше всего мне помогают мысли о наших ребятах на фронте — вспоминаю о них и понимаю, что мне вообще не тяжело", — делится спортсменка.

На соревнованиях Ольге порой приходится сталкиваться с российскими спортсменами — пусть они выступают под нейтральным флагом, от этого не легче. Чемпионка считает, что украинцы обязательно должны участвовать в важных соревнованиях.

Спортсменка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Спортсменка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

"Мы заслуживаем того, чтобы об Украине знали. Наша миссия как спортсменов — рассказывать о войне. Мы здесь для того, чтобы напоминать всем, что мы стоим за свое. Если наши ребята борются на фронте, я должна бороться также", — рассказала Харлан.

Напомним, Алексей Суханов эмоционально поддержал Ольгу Харлан после дисквалификации.

Ранее Харлан сказала, что продает свою Барби-копию ради доброго дела.