Хлої Кардаш'ян показала прикутого до інвалідного візка родича: хто він для зірки

Світська левиця Хлої Кардаш'ян з родичем. Фото: Instagram/khloekardashian

До соціальних мереж членів родини Кардаш’ян прикута увага вже чимало років. Третя донька Кріс Дженнер, Хлої, опублікувала спільну фотографію з молодим хлопцем, який прикутий до інвалідного візка. І виявляється, він приходиться родичем знаменитості.

Про це повідомляє видання Just Jared.

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"Комусь сьогодні 17! З днем народження милий, милий Амарі! Ми всі дуже щасливі, що до нас торкнувся такий ангел, як ти. Ти справді один із найбільших скарбів Бога", — підписала знімок Хлої.

Іменинником виявився молодший брат колишнього бойфренда Хлої, баскетболіста Трістана Томпсона. Від нього вона народила доньку Тру, втім через численні зради спортсмена пара розійшлась. Вони були разом три роки. Втім, з Амарі в Хлої залишились теплі стосунки.

Ба більше — він живе з нею з січня, цього року, про що стало відомо в останньому епізоді оновленого третього сезону шоу "Сімейство Кардаш’ян", який вийшов цього тижня.

Річ у тому, що на початку року в хлопця померла мати. Жінці було лише 53 роки. Тож Хлої прихистила в себе вдома хворого дядю своєї доньки і навіть її батька.

"У Трістана є будинок, який він будує та ремонтує. Він міг жити там під час ремонту, але у нас була шалена для Каліфорнії погода, сильний дощ. Дах Трістана провалився і став причиною повені. Тож Трістан і Амарі залишаються в моєму домі, поки його дім не полагодять", — підсумувала Хлої.

Кріс Дженнер також написала Амарі теплі привітання та опублікувала декілька сімейних фото.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи хоче Кайлі Дженнер, аби її п'ятирічна донька робила пластику в майбутньому. Також ми розповідали, що вагітна Кортні Кардаш'ян зізналась, чому вона була дуже ображена на свою сестру Кім.