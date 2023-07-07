Вагітна Кортні Кардаш'ян зізналась, за що була дуже ображена на свою сестру Кім

Світські левиці Кортні та Кім Кардаш'ян. Фото: Google

Сестри Кардаш’ян продовжують публічно з’ясовувати стосунки в нових епізодах свого реаліті-шоу. В останньому випуску вагітна четвертою дитиною Кортні розповіла, за що була ображена на свою молодшу сестру, світську левицю Кім.

Про це повідомляє видання Yahoo.

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Рік тому Кортні відіграла весілля з учасником гурту Blink-182 Тревісом Баркером. Італійські модельєри Доменіко Дольче та Стефано Габбана особисто займалися сукнею нареченої та інтер’єром урочистостей, які пройшли в мальовничому містечку Портофіно на півночі країни.

Під час весілля Кім Кардаш’ян скористалася нагодою та особисто поспілкувалась з дизайнерами. Прямо посеред урочистостей вони обговорювали деталі майбутньої співпраці. Так Кім стала креативною директоркою одного з показів Dolce&Gabbana у Мілані.

В реаліті-шоу Кортні зізналась, що їй було неприємно за цим спостерігати. 44-річна зірка дорікнула Кім у жадібності.

"Жахливо, що моя сестра використала моє весілля як можливість для бізнесу. Вона віддала перевагу не мені", — підсумувала Кортні.

Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер на власному весіллі. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що вагітна Кортні Кардаш'ян влаштувала з подругою фотосесію у рожевих купальниках. Також ми розповідали, що Кім Кардаш'ян з'явилась на обкладинці Vogue.