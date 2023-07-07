Вагітна Кортні Кардаш'ян зізналась, за що була дуже ображена на свою сестру Кім
Сестри Кардаш’ян продовжують публічно з’ясовувати стосунки в нових епізодах свого реаліті-шоу. В останньому випуску вагітна четвертою дитиною Кортні розповіла, за що була ображена на свою молодшу сестру, світську левицю Кім.
Про це повідомляє видання Yahoo.
Бізнес на святі
Рік тому Кортні відіграла весілля з учасником гурту Blink-182 Тревісом Баркером. Італійські модельєри Доменіко Дольче та Стефано Габбана особисто займалися сукнею нареченої та інтер’єром урочистостей, які пройшли в мальовничому містечку Портофіно на півночі країни.
Під час весілля Кім Кардаш’ян скористалася нагодою та особисто поспілкувалась з дизайнерами. Прямо посеред урочистостей вони обговорювали деталі майбутньої співпраці. Так Кім стала креативною директоркою одного з показів Dolce&Gabbana у Мілані.
В реаліті-шоу Кортні зізналась, що їй було неприємно за цим спостерігати. 44-річна зірка дорікнула Кім у жадібності.
"Жахливо, що моя сестра використала моє весілля як можливість для бізнесу. Вона віддала перевагу не мені", — підсумувала Кортні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вагітна Кортні Кардаш'ян влаштувала з подругою фотосесію у рожевих купальниках. Також ми розповідали, що Кім Кардаш'ян з'явилась на обкладинці Vogue.